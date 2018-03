Pentágono desclasifica persecución de un F-18 a un ovni y la sorprendente reacción de pilotos de guerra por el objeto desconocido

Era el 2015 y sobre la costa este de Estados Unidos, los pilotos de un F/A-18 enfrentaban con incredulidad lo que debían frente a ellos, un objeto desconocido que hasta hoy desafía la explicación.

Lo que se trataba de un maniobra de rutina se transformó entonces en un secreto bien guardado, que finalmente fue desclasificado por el Departamento de Defensa de ese país.

El registro, que ha llamado la atención del mundo, fue registrado con la cápsula ATFLIR (Advanced Targeting Forward Looking Infrared) de la aeronave.

Este sistema es un sistema de localización de blancos en tierra que usa cámaras y sensores láser ara buscar objetos y centrar la vista en ellos.

En los minutos que dura el encuentro se puede apreciar el objeto no identificado que vuela rápido debido del F-18 y que es difícilmente captado por el sistema de detección.

En el video se escucha además la sorpresa de los tripulantes por el objeto encontrado.

¡Wow! ¡Lo tengo!

¡Jajaja! ¡Wow!

¡¿Qué demonios es esa cosa?!

¿Centraste sobre un blanco móvil?

No, está en automático

¡ Oh dios mío!

¡Wow! ¿Qué es eso?

Mira como vuela esa cosa.

El vídeo fue publicado por To The Stars Academy of Arts & Science, un grupo privado para el progreso de la ciencia.