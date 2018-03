“Al juez le gustan los puros billetes”: intentó pagar un parte con monedas de $10 pero no le quisieron recibir el dinero

“Estoy en el juzgado de Osorno. No reciben un pago porque no les sirve este dinero, no sé en que lado servirá, ahí está el video”, con esas palabras un ciudadano de la citada ciudad denunció que no quisieron recibirle el dinero cuando intentó cubrir la multa que le habían cursado, sólo con monedas de $10.

“El juez dice que no me va a recibir el pago”, relata el hombre en el video que llegó a las redes sociales y rápidamente se transformó en viral.

Según el testimonio compartido en la página de Facebook “club de Emergencias Décima Región”, el hecho ocurrió el 12 de marzo, desatando una fuerte polémica y un álgido debate en redes.

#Osorno JUEZ RECHAZA PAGO DE UN PARTE CON MONEDAS.Video Posted by Club de Emergencias Décima Región on Tuesday, March 13, 2018

“Que vaya al banco y los cambia por billetes!! Así de fácil”, escribieron algunos cuestionando que haya decidido ir sólo con monedas a pagar la multa.

Sin embargo, la mayor cantidad de comentarios iban en apoyo al protagonista, por la negativa del juez y la secretaria -según se ve en el video- de recibir el dinero.

A través de Twitter, el Poder Judicial aseguró que no existen normas acerca de la forma de pago de partes.

Cabe mencionar además que según el art. 118 del Código de Comercio la entidad debería aceptar el pago, por ser parte de las instituciones del Estado.

“Ninguna persona, con excepción del Fisco, sus reparticiones y demás instituciones públicas, de las empresas estatales y del Banco Central de Chile, está obligada a recibir en pago y de una sola vez más de cincuenta monedas de cada tipo de las que se acuñen en el país”, dice el artículo.