"¡Kokito, despierta!": cachorro murió luego de que aerolínea obligara a su dueña a encerrarlo dentro de un compartimiento

Este lunes, Catalina viajaba junto a su hija Sophia y su bebé desde Houston a Nueva York en un vuelo perteneciente a United Airlines. Junto a ellas volaba su pequeño cachorro de solo 10 meses de edad, llamado Kokito.

Cuando abordaron, una asistente de vuelo le indicó a la familia que dejaran al cachorro en el compartimiento superior, pues estaba bloqueando el pasillo. “Mi mamá decía, ‘es un perro, es un perro’”, declaró Sophia, la niña de 11 años a NBC News.

Pese a los esfuerzos y a que previamente habían pagado 200 dólares para poder llevar cómodo a su bulldog francés, la azafata insistió, por lo que ambas mujeres acataron las órdenes.

Luego de ceder y meter a su mascota en el compartimiento, notaron que quedaría encerrado, pero nadie pudo hacer nada para ayudarlo. Sin saberlo, fue la última vez que vieron con vida a Kokito.

El viaje duró más de cuatro horas y fue bastante turbulento. Durante el trayecto, los mismos pasajeros solidarizaron con la aberrante situación, buscando en sus teléfonos los efectos de llevar a un perro en los compartimientos superiores, según informó el medio local.

Al aterrizar, Catalina abrió el compartimiento, pero notó que su amigo no se movía. Kokito murió durante el vuelo.

La mujer comenzó a llorar y a mecerse, mientras que una pasajera, de nombre Maggie Gremminger, se ofreció a cargar al bebé. Este no fue un vuelo común, pues lo normal es que todos agarren sus maletas y bajen apresurados, pero al contrario, todos se congelaron en estado de shock.

I couldn't really sleep last night, and when I did drift off I was reliving last night. @Jezebel @BuzzFeed @BuzzFeedNews @peta @DailyMail – can you help me amplify this? It should NEVER happen again to ANYONE. pic.twitter.com/oBvVPCHCyb

— MaggieGremminger (@MaggieGrem) March 13, 2018