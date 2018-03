De Los Simpson a Star Trek: los mejores momentos de Stephen Hawking haciendo lo que más le gustaba reírse de sí mismo

Todo el mundo conocía la brillantez cósmica de Stephen Hawking, pero pocos podían comprenderla. Ni siquiera astrónomos de primera línea, pero había algo más que acercó a Stephen Hawking, que murió el miércoles en su casa en Cambridge, Inglaterra, a los 76 años, en un el rostro público del genio científico, sus apariciones en programas de televisión y películas, riéndose de sí mismo.

El físico apareció en “Star Trek: The Next Generation”, se dobló a sí mismo en la serie de caricaturas “Los Simpsons” y escribió el libro superventas “Una breve historia del tiempo”. Vendió 9 millones de copias de ese libro, aunque muchos lectores no lo terminaron. Ese libro se ha descrito como “el superventas menos leído de la historia”.

Su historia como personaje amarillo

En 1999 el científico hizo su primera aparición en Los Simpson en el episodio de la décima temporada "Salvaron el cerebro de Lisa". El científico confesó en esa oportunidad que "uno de los guionistas, amigo de mi hija, me dijo que quería escribir un capítulo en el que yo participara".

Hawking no dudó en aceptar porque "sería gracioso" y porque se trataba "del mejor programa de la televisión".

La aparición del físico fue coronada con una cerveza compartida con Homero en la taberna de Moe y con la recordada frase: "Tu teoría del universo en forma de rosquilla es intrigante, Homero… ¡Tal vez deba robártela!".

Posteriormente Hawking participó en cuatro capítulos más "El Especial de Noche de Brujas de Los Simpson X" (11ª temporada, junto con Michael Jordan, Bill Gates y Spike Lee, entre otros), "Ray el contratista" (16ª temporada), "¡Para, o mi perro dispara!" (18ª temporada) y "El Musical de la Escuela Primaria" (22ª temporada).

Con Sheldon y Penny

Los Simpson no fue la única aparición de Hawking en un programa de fama mundial. El científico apareció en la quinta temporada de la serie "The Big Bang Theory" emitida en 2012.

Ahí protagonizó un duelo de cerebros con Sheldon Cooper (interpretado por Jim Parsons).

“Si hay un grupo de personas que tienen buenas posiblidades de debatir mi 'Teoría de todo' es ciertamente el de 'The Big Bang Theory'. Les deseo suerte”, agradeció el científico luego de su participación.

Otras apariciones

En 2014 el científico hizo una aparición en la serie animada "Los Padrinos Mágicos", donde fue contratado por Timmy para probarle a Crocker que 2+2 era 5.

También apareció en Futurama donde representó una versión sarcástica de sí mismo que se aprovecha de la estupidez de Fry.

En un episodio fue miembro de los Vicepresidentes de Acción Administrativa de Al Gore con Nichelle Nichols y Gary Gygax, como cabeza de un frasco con la capacidad de disparar láseres de sus ojos como una forma de defenderse del mal.

