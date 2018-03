“Sólo necesitaba alguien que me escuche”: compartió relato de alumna víctima de violencia y la brutalidad dejó a todos en redes sin palabras

Dolor y muy pocas pocas palabras fueron los comentarios que siguieron al hilo publicado en Twitter por una docente de medicina en Argentina, luego de compartir la dramática historia de una de sus alumnas víctima de violencia.

El hilo que tiene más de diez publicaciones, fue escrito la noche del martes 13 y ya acumula más de 21 mil retuits y corazones de más de 32 mil personas que permitieron al relato transformarse en viral, traspasar fronteras e instalar una vez más la discusión acerca de lo difícil que es enfrentar el maltrato.

La historia compartida por @sol_despeinada comienza recordando cuando su alumna le pidió después de clase un minuto para conversar.

“Empezó diciéndome que no podía entregarme los Trabajos Prácticos porque su marido, en una discusión, se los rompió todos a los gritos de "sos un fracaso, para qué estudias? no sabés ni barrer", entonces ella quería saber si me los podía entregar otro día”.

Una alumna me pidió un momento después de la clase para hablar "profe quiero hablar con usted a ver si me puede ayudar". Por supuesto que le dije que si. Cuando terminó la clase salimos del aula y en un rinconcito nos pusimos a hablar. Todo lo que viene ahora me dejó sin palabras — Sol Despeinada 🥕 (@sol__despeinada) March 13, 2018

La profesora asegura que no quiso invadirla con preguntas pero cuando le afirmó que podía confiar con ella, la joven no paró en su relato, el que se volvió cada vez más desgarrador.

Le rompió los Trabajos Prácticos del curso de Salud, le rompió una cartera mientras le decía "estas con otro tipo, mira si vos vas a estudiar negra de mierda, no sabes ni sumar ni restar". El la tenia amenazada de muerte y le dijo que si la denunciaba la iba a buscar — Sol Despeinada 🥕 (@sol__despeinada) March 13, 2018

En cada uno de los 280 caracteres que permite Twitter la profesora recordó los goles que sufría su alumna y el aborto a la que fue obligada, o las amenazas de muerte que recibía.

En su último post, escribió “después de contarme todo esto, yo en silencio, pero no era un silencio voluntario, era un silencio de hielo. Cómo me lo contaba, con vergüenza, con llanto, por momentos le temblaban las manos. Entonces me acordé de como empezó todo, ella me preguntaba si la podía ayudar en algo”.