Stephen Hawking tenía el más poético, aplaudido y perfecto consejo para las personas con depresión

El mundo se encuentra de luto este miércoles tras el fallecimiento del físico inglés Stephen Hawking a los 76 años.

El británico era considerado una de las mentes más brillantes del mundo, pero también era conocido por su lado humano. Se ría de sí mismo, participaba en series de televisión haciendo gala de un buen humor y daba consejos que les llegaba con todo a las personas.

Y justamente esto último ocurrió a principios de años, cuando habló en la Conferencia Reith en el Royal Institute of London, en donde abordo el tema de la depresión, dando un mensaje de esperanza a quienes padecen este mal, utilizando como referencias su campo de acción: los agujeros negros.

"El mensaje de esta conferencia es que los agujeros negros no son tan negros como están pintados. No son las cárceles eternas que una vez fueron pensadas", señaló Hawking según consigna Indy 100.

"Las cosas pueden salir de un agujero negro tanto en el exterior como posiblemente en otro universo. Entonces, si sientes que estás en un agujero negro, no te rindas, hay una salida", agregó ante los cerca de 400 presentes.

Hawking también se refirió a su padecimiento, para demostrar cómo se logró levantar y vivió una vida feliz pese a las limitaciones.

"Aunque fui desafortunado contraer la enfermedad de la neurona motora, he sido muy afortunado en casi todo lo demás. He tenido la suerte de trabajar en física teórica en un momento fascinante y es una de las pocas áreas en las que mi discapacidad no era una desventaja seria. También es importante no enojarse, no importa cuán difícil parezca la vida porque puedes perder toda esperanza si no puedes reírte de ti mismo y de la vida en general", aconsejó el físico .