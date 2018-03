“La tiran al piso y acá no pasó nada”: creyó que le habían robado la billetera y armó un escándalo pero la historia tuvo un inesperado giro

A quien no le ha pasado que da vuelta el escritorio de la oficina buscando el lápiz, acusa a todos de habérselo robado, y repentinamente nota que siempre lo tuvo en la mano.

Bueno, eso fue lo que le pasó a un joven en Argentina, quien estaba seguro de que le habían robado la billetera a bordo del bus y ante el escaso apoyo de los pasajeros, los sermoneó por varios minutos.

Según contó en su cuenta de Twitter @deivitwitt se subió al bus que venía lleno y después de pagar no encontró su billetera.

Subo al 140, lleno. Guardo la billetera en el bolsillo de la mochila. Voy para el fondo. Antes de bajar, chequeo la billetera. No está. Aviso que me robaron. Chofer para el bondi. Hago un discurso épico implorando piedad. El chorro no se apiada. Bajo. Estaba en otro bolsillo — Deivi (@deivitwitt) March 15, 2018

“Subo al 140, lleno. Guardo la billetera en el bolsillo de la mochila. Voy para el fondo. Antes de bajar, chequeo la billetera. No está. Aviso que me robaron. Chofer para el bondi. Hago un discurso épico implorando piedad. El chorro no se apiada. Bajo. Estaba en otro bolsillo”, cuenta.

Mi prima, testigo presencial, me cuenta que dije: "Cerramos todos los ojos , la tiran al piso y acá no pasó nada". Soy maestro jardinero y no me había enterado — Deivi (@deivitwitt) March 15, 2018

En su reto a los pasajeros por la falta de apoyo, el joven afirma que pidió a todos cerrar los ojos y tirar la billetera al piso para recuperarla.

Lo cierto es que cuando se bajó del bus encontró sus documentos en otro bolsillo.

Una mina llegó tarde al laburo xq contó básicamente esta anécdota.

¿Será el mismo bondi? O esto hoy pasó más de una vez.

🤔 — Jackie.E (@Michakie) March 15, 2018

Tras el relato, las personas no pararon de reír recordando anécdotas similares de objetos perdidos en sus manos, mientras otros buscaban testigos de lo ocurrido para verificar la divertida historia.

No te preocupes. Ayer fui al médico llevaba el celu en la mano. El Dr. me atiende y me extiende una hoja con la orden para un estudio. Salgo y busco el celu. Vuelvo al consultorio y le pregunto si lo vio. No estaba. Salgo y tenia el celu en la mano envuelto en la orden médica — Alberto Praino (@ojocritico2017) March 15, 2018

Me paso con mi auto… estacionamiento gritando que me lo habían robado…hasta que me di cuenta que había ido con el de mi viejo…. malísimo!!! — hugosurftattoo (@hugomanzone) March 15, 2018

Me pasó algo igualmente trágico y vergonzoso que a vos, pero con un LENTE DE CONTACTO, (rígidos terapéuticos) pensé que lo había perdido, entré en pánico, se paró el colectivo todos lo empezaron a buscar y se me había ido a la parte posterior del ojo… — vaca contemplando la existencia (@Trinacria_333) March 15, 2018