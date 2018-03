¿Chavistas emigrando? Confusión con venezolana que se viralizó en la web desata discusión si otros países deben recibirlos

"Me fui, me fui, con mi cabeza llena de dudas pero me fui", dice la canción de Reymar Pedromo, una joven venezolana oriunda del Estado de Guarico quien tuvo que emigrar a Perú el año pasado, dejando familiares y amigos en Venezuela.

Junto a un grupo de "paisanos" -como le dicen los venezolanos a sus coterráneos-, comenzó a tocar esa canción con un cuatro, un instrumento típico de ese país, en el Parque Miraflores de Lima. Varios de sus compatriotas se acercaron, grabaron un video y este rápidamente se viralizó.

Y aunque en un momento el archivo fue compartido en varias redes sociales por quienes también atravesaron las fronteras de Venezuela, aún con la angustia de dejar todo atrás, de pronto la historia de Pedromo dio un inesperado giro: se filtró una foto donde supuestamente se demostraba que cuando vivía en su país, la cantante habría sido chavista.

¿Pero, era verdad?

Son muchos los especialistas en fotografía que de inmediato cuestionaron el archivo acusando un montaje. Entre los puntos que argumentaban la manipulación se encontraba el brillo del rostro que no se condice con el fondo, las proporciones de su cuerpo versus el cartel de Hugo Chávez que está atrás, entre otros.

Más allá de la discusión, fue la propia cantante quien salió a desmentirlo todo. "Qué envidiosos fueron aquellos que manipularon fotos y videos para ponerme en una posición que no tengo. Primero no buqué nada de lo que está sucediendo respecto a mi canción", se defendió la artista

Agregó que “fuerte claro y preciso, no soy chavista, ni soy madurista. Trabajé doce años en el Ministerio de Educación y todo lo que eso acarrea, que muchas cosas lo saben" en un video de Facebook que también se está viralizando de a poco.

Aún así, otras búsqueda de emigrantes opositores al actual régimen de Nicolás Maduro han encontrado artículos de la prensa venezolana en la que Pedromo aparece como parte de un grupo de artistas que se presentó en una actividad oficial en la que participaría Hugo Chávez.

En cualquiera de los casos, el hecho sacó a la luz dos situaciones: en primer lugar, la agresividad con la que venezolanos tratan a sus "paisanos" por el sólo hecho de haber apoyado en algún momento de la historia a Chávez -o en su defecto, a Nicolás Maduro- y, en segundo lugar, si es que es válido que el resto de países latinoamericanos reciban o no a emigrantes que tuvieron un pasado oficialista en Venezuela.

¿Deben ser recibidos los chavistas arrepentidos en Chile? "Por su puesto que sí, la propia fiscal nacional destituida, Luisa Ortega fue chavista y ahora es una férrea opositora a Maduro. Muchos fueron chavistas. Dada la condición dramática que se está viviendo en ese país hay un éxodo masivo de venezolanos, de cualquier condición", dice a Publimetro Jorge Tarud, ex diputado chileno, quien hasta el pasado 11 de marzo fue miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Tarud fue autor de una propuesta que consideraba darle visas de residencia inmediata a los emigrantes venezolanos para que pudieran trabajar en Chile desde el primer día que pisaran suelo nacional. No obstante, tras el cambio del Congreso chileno, esa idea del ahora ex diputado no pudo ver la luz.

"Yo creo que debemos recibir a todos los venezolanos, independientemente de su pasado, porque estamos en deuda con ese país. Cuando estuvimos en dictadura con Augusto Pinochet, Venezuela recibió a muchos chilenos perseguidos políticamente hablando. Ahora es el momento de devolver la mano", sostiene Tarud.

¿Quién es Reymar?

Más allá de la discusión, cabe mencionar que Reymar Pedromo es una joven que estuvo hasta 2017 viviendo en Venezuela, antes de migrar a Lima. Un año antes se presentó en un concurso de talentos llamado Súper Sábado Sensacional, llegando a las últimas etapas.

Pese a ese efímero estrellato en televisión, con el pasar de los meses, las cosas se complicaron para ella y junto a un primo decidió atravesar las fronteras. De esta manera ambos se establecieron en la capital peruana, sin saber que su pariente perdería la vida.

Ello pues tras un confuso accidente, el joven cayó al río Rímac de Lima y tras varios minutos sumergido, falleció.

Actualmente Pedromo se dedica a cantar en las micros y en parques, donde pide una colaboración voluntaria por su trabajo. No obstante, debido al éxito que tuvo su canción "Me fui", ya planea grabar un single con una banda de músicos venezolanos que conoció en Lima.