Hombres banda: la tendencia de los clones que se tomó Youtube

Youtube en los últimos 15 años se ha transformado en la más grande vitrina de talentos a nivel mundial. La música es una de las áreas que más se ha enriquecido y son miles los músicos que, demostrando su gran talento, suben sus videos a esta plataforma para dar a conocer su talento. Sin embargo, no siempre se trata de temas propios, sino que de tributos que buscan recordar a sus bandas favoritas, las que muy probablemente han influido en sus carreras.

Dentro de esta tendencia de los "covers" que rinden tributo, llama la atención un particular formato de video: los clones. Se trata de una técnica donde un músico graba una canción, pero no sólo se encarga de interpretar la voz, sino que también algunos o la totalidad de instrumentos involucrados en la canción en cuestión. ¿Y cómo se ve en el video? Como una serie de clones de la misma persona, pero con distintos instrumentos o interpretando distintas tonalidades de voz.

Las dificultades de la técnica

Bohle, un músico chileno que hace covers con clones en Youtube. / Gentileza

Conversamos con Carlos Molina, intérprete y guitarrista conocido como "Bohle", quien ha utilizado esta técnica en la red. El joven músico, quien en el año 2008 compartió el escenario con la mundialmente reconocida banda "Iron Maiden", ha realizado bastantes videos con este formato, subiéndolos a su canal.

Sobre por qué decidió subir canciones con esta técnica el joven músico señaló a Publimetro que fue "para hacer algo interesante y generar movimiento en el canal de Youtube". "Después de grabar el primero me entusiasmé. Fue 'Sympathy For The Devil' de los Rolling Stones", agregó.

La dificultad a la hora de utilizar esta técnica depende mucho del tema, nos explica Bohle. "Hay algunos fáciles, otros bastante más complicados. Pero siempre es harto trabajo sacar todos los instrumentos y todas las voces", explica.

"Me pareció un buen desafío grabar todas las partes de una canción", agregó. Cabe destacar que el trabajo de edición que requiere un material con estas características, no es menor. Se requiere que todas las pistas queden perfectamente coordinadas.

¿Cuánto tiempo toma producir un video de este tipo?

Sobre el tiempo de producción, Bohle señala que nuevamente depende del tema, pero que "3-4 semanas" le parece un buen promedio.

"Un par los grabé completos en un día. Pero luego había que hacer la mezcla y edición del video en 2 días más. luego, he grabado temas como 'Bohemian Rhapsody' que me tomó más de 6 meses·, señala el joven músico.

Carlos Molina Bohle ya tiene 2 discos y pronto lanzará un tercero. Hace poco que comenzó con sus redes sociales, pero este formato ha sido protagonista en su canal de Youtube. De hecho, su llegada a estas plataformas lo llevo a determinar que "Bohle" (su segundo apellido) sería su nombre artístico (sus dos primeros discos los lanzó como Carlos Molina). ¿Por qué? Spotify y Youtube jugaron un rol primordial en esa decisión. "Encontraba que no era un nombre que pegara, sobre todo considerando el estilo de música. Además, buscando en Spotify por ejemplo, habían otros 'Carlos Molina' así que había que buscar algo diferente", comentó a Publimetro.

Un nuevo disco, ¿Vendrán más clones?

Bohle lanzará proximamente un nuevo disco. Se trata de "Fuego Y Sangre" , cuya canción principal, del mismo nombre, está inspirada en los libros de Canción de Hielo y Fuego, que son de donde sale la reconocida serie 'Game of Thrones'. Los demás temas que completan el álbum son cercanos al estilo del "Heavy Rock" y no se trata de un disco conceptual. Es el primero de sus discos que es lanzado con su nuevo nombre artístico.

El evento de lanzamiento será el martes 27 de marzo en 'Mi Bar', ubicado en el Barrio Italia (Santa Isabel 0350), desde las las 21:00 hrs. ¿El valor de la entrada? 2.000 pesos o 6.000 pesos con el disco. Le preguntamos a Bohle si vendrán más clones, ahora con los temas de su disco nuevo. La respuesta fue un "tal vez, tendrán que estar atentos".

