La increíble y maravillosa historia del gato que se perdió durante 5 años, se salvó por “minutos” de la muerte y “regresó” a la casa de su dueña

La historia de Panther es simplemente maravillosa, de esas que incluso nos negamos a creer porque parecen demasiado fantásticas para que sean reales.

Una mujer de Dallas detalló paso a paso la travesía de su mascota que luego de 5 años “regresó” al hogar como si nada hubiera pasado.

La joven asegura que todavía está en “shock” y que no puede “creer que esto sea real”, luego de que su primera mascota, Panther, desapareciera hace 5 años.

Luego de que el gato dejara la casa, apareció en un refugio para animales a más de 24 kilómetros del lugar en que se había perdido.

Ahí Panther pasó un buen tiempo y a “días de que fuera sacrificado”, una mujer lo adoptó y vivió un con ella en otra ciudad.

La mujer le puso “Charlie” y vivió feliz con su mascota, pero llegó un momento en que ya no podía cuidarlo y se lo llevó a sus padres.

Increíblemente, los padres de la mujer eran vecinos de la joven que había perdido a su adorado Panther.

El gato vivía todo el día encerrado en la casa por lo que nunca lo vio.

Sus vecinos compraron un siberiano, pero luego de que creció se les hizo incontrolable y lo terminaron regalando a la joven, que seguía sin saber que “su” gato estaba a sólo unos pasos.

La joven cuenta que su padre estaba afuera de la vivienda y de la nada apareció Panther, el que se acercó y “comenzó a ronronear y frotarse contra él”, para luego entrar a la casa.

El gato fue “directamente a su lugar favorito” y no tuvo problemas con Trotsky, el perro siberiano, ya que lo conocía de antemano.

Aún no podían explicarse lo sucedido cundo sus vecinos golpearon la puerta y les preguntaron si habían visto a “Charlie”, su gato que llevaba casi un día sin aparecer.

“Nuestros vecinos estaban tan estupefactos como nosotros e insistieron en que lo nos quedáramos con él, porque Panther realmente era nuestro. Nosotros decidimos ‘devolverlo’ ya que estaba muy cómodo. Fue desgarrador pero ni siquiera puedo estar triste porque fue realmente surrealista”, apuntó la joven, que ahora va seguido donde sus vecinos para ver y regalonear con Phanter.

hi I can’t believe this is real because I am still in shock but my first pet ever my cat panther just came home today after going missing FIVE YEARS AGO. FIVE. YEARS. AGO.

you know how you lose a person or pet and you wish you had one more day with them just to let them know how much you love them and how much they mean to you? I just had that day with Panther. I never would have guessed that 5 years later I’d get to kiss his little head again ❤️ pic.twitter.com/KQyEQ67QFy

— nguhi (@ngvhi) March 17, 2018