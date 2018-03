Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 19 al 25 de marzo

…Amigos esta es una semana llena de vibras de iniciación, donde la creatividad estará muy iluminada, y la gestación de proyectos se aspecto positivamente, es buen momento entonces para pensar en buscar soluciones, excelente etapa para dar comienzo a nuevas posibilidades, así como buen período para evaluar y ordenar que se viene y cómo hacerlo, sentirán mucha energía que los motiva a hacer cosas, lo que será productivo en la medida que tomen la iniciativa y lo hagan, lo importante es siempre consultar a quienes más saben, obviamente en la medida que les falte experiencia, y si tienen la trayectoria a su favor pues será muy bueno no volverse locos ante tanta energía sentida, tomar calma, entrar en uno mismo, y analizar en calma antes de actuar, recuerden que sus hechos y palabras tendrán mucha fuerza, por tanto es importante no errar porque la equivocación podría energéticamente ser muy grande, calma y equilibrio serán grandes aliados esta semana para avanzar con paso firme y no errar descomunalmente, buenas vibras a cada una de las personas que hacen obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, y recuerden que si tienen la fortuna de poder disfrutar los fines de semana y descansar pues eso es un regalo que no todos poseen, agradézcanlo siendo amables y amorosos con sus seres queridos, dejen sus problemas fuera de casa que el hogar es para descansar en paz y disfrutar con afecto de los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, esta es una semana en la que el pensamiento de cada uno de ustedes les sabrá guiar iluminadamente, escúchenlo y analicen en calma para mejor utilizar sus sugerencias…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana hacer todo despacio y sin arrebatos para tomar las mejores decisiones…su Vibración Numerológica predice que si saben utilizar la diplomacia será una gran aliada para resolver problemas…y sus Números para este período son (2, 11) y predicen que si se dejan llevar por la sabiduría verán claramente la luz al final del camino a seguir…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para darles Vitalidad, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, para que las cosas resulten uno debe hacer que resulten, soltar es importante para no forzar, pero eso no significa que esperemos otros resuelvan, esta es semana de transformaciones, háganlas…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana tomarse el tiempo de visionar el camino, proyectar lo que deben hacer, y calcular los efectos a producirse…su Vibración Numerológica predice que si tienen todo bien ordenado las energías de este período les colaboran para que los cambios se den…y sus Números para este período son (4, 9, 13) y predicen que no debemos disociar los cabios materiales de lo espiritual, sobre todo en la medida que debemos entender los resultados de nuestras acciones para no arrepentirnos cuando ya es tarde…el Color que les corresponde esta semana es el (Fucsia) y les colabora estos días internamente para recordarles que lo Afectivo es importante, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, esta semana una situación inesperada nos devuelve la esperanza de que las cosas pueden revertirse favorablemente para nosotros, no hay que perder la fe…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana continuar sin desfallecer, porque no hay que olvidar que el que persevera alcanza sus sueños…su Vibración Numerológica predice que si han sido buenas personas será inevitable que las gratificaciones lleguen porque se nos lo merecemos…y sus Números para este período son (1, 8, 17) y predicen que el poder para lograr sus objetivos lo tendrán, depende de ustedes respirar profundo y decidir qué es lo mejor, escuchen en el silencio…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para darles la fortaleza y el empuje, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Presencia Agradable, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, es inevitable que cuando una persona tiene bondad, y buenas proyecciones, las energías negativas traten de apartarlos de su buen camino, no escuchen lo negativo, sigan hacia la luz contra todo lo oscuro…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana ser fuertes y no doblegarse ante nada ni nadie, y con prudencia seguir adelante…su Vibración Numerológica predice que aunque les digan que no se puede, sigan, pero sin discutir con aquellos que no les tienen fe…y sus Números para este período son (4, 9, 18) y predicen que fácil no será en este período su transitar, pero pueden remontar lo negativo…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para Iluminarlos hacia lo bueno, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Altura y Garbo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, cuando uno trata de hacer cumplir nuestros sueños siempre será inevitable esforzarse, y muchas veces enfrentarse con otros que no lo comparten, e incluso enfrentarnos con nosotros mismos…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana tratar de ser justos con nosotros y evaluar si esos sueños son positivos hoy y/o requieren una adaptación para nuestro presente…su Vibración Numerológica predice que lo importante es que lo que hagamos de verdad nos haga felices, y que sea bueno y positivo…y sus Números para este período son (2, 11, 20) y predicen que el tratar de hacer nuevamente algo, que no se pudo antes, implica sacrificios que desgastan…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para hacerles Ver la realidad tal cual es, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Sabiduría, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, cuando uno trata de hacer muchas cosas a la vez suele suceder que de pronto aparecen otras opciones que no pensaba, esta semana tendrán mucho frente a ustedes, no pierdan la calma…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana sentarse tranquilos unos minutos para evaluar cuales novedades les trae esta semana para decidir por lo mejor…su Vibración Numerológica predice que cuando hay mucho a veces nos puede confundir, lo mejor es detenerse y evaluar con tranquilidad antes de elegir…y sus Números para este período son (1, 5, 10) y predicen que ganas de hacer mucho la vamos a tener, lo importante es no alterarse y escoger lo primero que aparece, mucha calma…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darnos Calma, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Iluminación, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, cuando las cosas han salido bien es momento de entender que no vamos a quedarnos pegados en el éxito, sino que es momento de comprender que debemos volver a empezar…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana asumir que para continuar, luego de alcanzar lo que queremos, hay que aprender a mantenerse, y eso sí que es complejo…su Vibración Numerológica predice que la vida es cíclica, pero lo interesante es aprender cómo debemos seguir adelante…y sus Números para este período son (3, 4, 12,13) y predicen que será buena semana para aprender a esquivar, remontar y continuar…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para tomar las situaciones con sabiduría y aprender a proyectarse, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Transversalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, hay momentos en la vida en los que debemos tomar la decisión de dejar de lado algo, o a alguien, que nos interesa en pro de algo, o alguien, que es más importante tenga una oportunidad…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana ser muy objetivos para las elecciones que hagan…su Vibración Numerológica predice qué aunque no queramos hay cambios que deben hacerse si o si…y sus Números para este período son (3, 7, 16, 21) y predicen que será una semana de altos y bajos, con alegrías y terremotos, pero hay que enfrentarla…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darles la Frialdad de elegir lo correcto, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás que son Justos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, a veces las búsquedas que hacemos nos llevan por caminos que pensamos son los correctos, sin embargo siempre nuestra intuición nos avisa cuando estamos equivocados, hay que saber escuchar para no errar…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana no confundir querer alcanzar un sueño, con lo que realmente es lo mejor…su Vibración Numerológica predice que es momento de hacer cambios, pero quizás no sea ese cambio que querías sino el que debe ser…y sus Números para este período son (1, 8, 17) y predicen que hay que saber diferenciar entre lo que queremos y lo que debemos, y este será un período iluminado…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para darles el Coraje de hacer lo que deben, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Hidalguía, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, semana en la que la transmutación en positivo les acompaña, no será fácil adaptarse a sentir que lo que pensaron perdido se recupera, pues aunque sea bueno el remezón nos deja inestables, hay que equilibrar…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana estar preparados para sorpresas, que más allá de ser agradables, los pesquen de improviso sin saber qué hacer…su Vibración Numerológica predice que siempre es bueno adelantarse a pensar que pasaría si las cosas se invirtieran, eso ayuda a saber cómo reaccionar por si sucede…y sus Números para este período son (7, 16) y predicen que será un período de pruebas que hay que saber enfrentar en calma, meditar y remontar…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para ayudarnos a estar en Calma, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Sanación, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, cuando estamos decididos que vamos a empezar de nuevo, a veces sucede que las circunstancias nos presentan un panorama tan complejo que no nos queda otra que voltear la página y empezar, pero de cero…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana tenerse mucha paciencia a ustedes mismos porque cuando algo no tiene solución, y hay que seguir, no queda otra que empezar desde abajo…su Vibración Numerológica predice que todo reinicio es difícil, pero da la oportunidad de reciclar y eliminar para renovar…y sus Números para este período son (5, 14) y predicen que si vamos a hacer cambios no solo deben ser en la material sino también en lo emocional…el Color que les corresponde esta semana es el (Rosa) y les colabora estos días internamente para hacernos recordar la importancia de lo Espiritual, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Dulzura, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, en la vida hay muchas cosas, e instancias, que nos importan, pero que debemos aprender a sacrificar, muchas veces en beneficio de algo superior, y hasta disociado de una gratificación personal, eso es una obra de amor…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana pensar si realmente están dispuestos para el sacrificio que puede deban enfrentar…su Vibración Numerológica predice que cuando uno deja de ver lo que hace por otros como un sacrificio es cuando debemos entender estamos haciendo un bien superior…y sus Números para este período son (2, 4) y predicen que puede que luchen solos contra el mundo, si sienten que lo que hacen es algo bueno y los hace felices, pues sigan adelante y bendiciones…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para hacerles ver la realidad tal cual es, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás que Todo es posible, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…