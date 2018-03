"No das con el target": no la dejaron entrar a una disco "por gorda" y se descargó con todo por redes sociales

Agustina Ríos Martínez, una joven argentina, iba a la disco el pasado jueves en la noche para celebrar en dicho lugar la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga. Sin embargo, lo único que vivió fue una mala experiencia.

La mujer iba al local Rose in río, cuando le detuvieron el paso. Allí habló con el encargado Fernando Díaz de Liaño, el cual le dijo que no podía ingresar bajo los siguientes argumentos: "no das con el target" y "no eres como el tipo de pibas que iba a ese lugar".

En ese sentido, la joven indicó que le habían dicho de antemano que la disco era estricta, pero netamente en el aspecto del vestuario. Por lo mismo, había comprado una"remera más o menos a la moda" para entrar, pero nunca imaginó que el problema que tendría sería de otra índole.

Por lo mismo, Agustina contó su mala experiencia en redes sociales, para funar a la disco por su impresentable conducta.