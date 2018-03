“No ponga en la licencia que estaba embarazada”: la historia de un aborto espontáneo que abrió debate sobre los derechos laborales en Chile

“Que rabia”, “tanto doble estándar en Chile” y “después se oponen al aborto” fueron las frases que se repetían en Twitter luego que el médico Gonzalo Rubio, quien alcanzó notoriedad en el país tras practicar el primer aborto legal- compartiera una historia que abrió el debate acerca de los derechos laborales en el país.

“Paciente Peruana 31 años 5 hijos, aborto espontáneo 18 semanas empleada casa particular… dr. Por favor no ponga en la licencia que estaba embarazada mi patrona me dijo que mi contrato me prohíbe embarazarme … sin comentarios”, escribió el facultativo.

Tras la publicaciones los comentarios no se hicieron esperar y los cuestionamientos aparecieron de inmediato, por la forma en que se vulneran los derechos de las mujeres en materia laboral.

“Que terrible! Es como una especie de esclavitud donde el amo es dueño y señor de los cuerpos, las ideas y las intenciones. Tremendo vivir aquello”, escribieron en Twitter.

“Con todo ese miedo por no estar embarazada, no creo que haya sido tan espontáneo. Lo de la patroncita, espantoso”, agregó alguien más.

Es una burla…tanto se habla de cambios en las injusticias hacia las mujeres y no se cambian las LEYES…que nos obligan a someternos a la VOLUNTAD masculina…la IGUALDAD DE DERECHOS debe PRACTICARSE…

