¿Puedes desconectar tu celular para cargar mi brazo?: el reclamo viral de joven que necesitaba usar un enchufe y nadie se lo prestó

Todos hemos estado en ese punto en que miras la batería del celular y la barrita dice 5%. La única solución es encontrar el enchufe necesario para evitar que el teléfono muera descargado.

Bueno, la historia de Angel Giuffria es parecida, pero lo que ella necesitaba conectar a la corriente era su brazo biónico.

La joven necesita conectar su prótesis mientras participaba en la Conferencia SXSW (South by South West) en Austin Texas, cuando pidió a un grupo de personas que cargaban sus smartphones que le prestaran una toma de corriente.

La respuesta fue negativa y obligó a la joven a buscar en otro lugar un enchufe desocupado.

#CyborgProblems🤖 FYI: People at this @SXSW panel refused to give up charging their phones so I could charge my arm 🙃✨ but I found an outlet in the back of the room so CHARGE ME UP. pic.twitter.com/RYosq8MwN2

— Angel Giuffria🤖 (@aannggeellll) March 10, 2018