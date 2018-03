El día que las Tortugas NInja invadieron los Power Rangers: las redes sociales enloquecieron recordando el mejor crossover de la historia

Infinity War es la próxima película estadounidense de superhéroes de 2018 basada en el equipo de superhéroes de Marvel Comics Los Vengadores y muchos están a la espera del estreno de este impactante filme.

Sin embargo, las redes sociales, aun no concluyen si la película donde aparecerán Iron Man, Capitán América, Black Panther, Dr. Strange, el Hombre Araña y varios personajes más del universo de los super héroes puede ser designada como el mejor crossover.

Lo cierto es que para los usuarios de redes sociales ello ya ocurrió, la vez que salió al aire el capítulo de los Power Rangers, en el que de manera inesperada aparecieron las Tortugas Ninjas.

El episodio salió al aire el 27 de febrero de 1998 en la serie Power Rangers en el Espacio, la última entrega de la Era Zordon.

Para quienes no disfrutaron de este crossover, lo que ocurrió fue que Astronema, en un de sus intentos para destruir los Space Rangers le lava el cerebro a otro equipo similar de héroes adolescentes.

Es ahí cuando aparecen las Tortugas Ninja, quienes confunden a los Rangers para que los dejen en el Megaship Astro, para que puedan apoderarse de ella.

Todo va de acuerdo al plan, hasta que los Rangers escapn y la Megaship golpea una tormenta eléctrica. El impacto hace que las tortugas se liberen del hechizo de Astronema y la expulsen del barco.

Los Rangers regresan para ayudar e intentar regresar a las tortugas a Nueva York. Sin embargo, tienen una pequeña petición que lo hagan deslizándose en el espacio. Sin duda una obra maestra.

Marvel: 'Infinity War is the most ambitious crossover event in history'

Me: pic.twitter.com/hYcuXRWH6l

— J'onn J'onzz (@MustyKonyByke) March 19, 2018