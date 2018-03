“Emosido engañado”: usuarios descargan su indignación en Twitter por “cambios unilaterales” en servicio de bicicletas Mobike

“Me dijeron que podría dejar la bici en cualquier parte… ahora que cargamos plata nos salen con esto. Cambios unilaterales sólo generan desconfianza y este sistema necesita ser altamente legitimado. Autogol. Me siento engañado”.

Reclamos como este continúan apareciendo en la cuenta de Twitter de Mobike, el sistema de transporte público que funciona desde principios de marzo en las comunas de Las Condes y la Reina, que ha generado varias polémicas por el uso incorrecto de las bicicletas.

La molestia de los usuarios se generó a raíz de un post de Mobike el pasado 18 de marzo, donde la empresa recordaba a los usuarios que desde ese día las bicicletas solo se pueden estacionar en Las Condes y La Reina, y quienes incumplan tres veces la reglamentación verán sus cuentas suspendidas.

El country manager de Mobike, Leonardo Estrada, entró a la discusión tuitear argumentando que están trabajando para ampliar el radio de cobertura de las bicicletas con nuevas municipalidades, para llegar a más usuarios.

Es no fue lo que manifestaron en un comienzo 😒 pic.twitter.com/BeqZ8kO8bk — Ook. Ook! (@rodrig_padilla) March 19, 2018

Asimismo señaló que están trabajando para recuperar las bicicletas que “viajar muy lejos de Las Condes y La Reina”.

Las críticas

Los usuarios también cuestionaron que con el inicio del periodo de pago se les haya hecho prepagar sus cuentas, antes de informarles que las bicicletas solo pueden ser estacionadas en dos comunas.

Le diré al vecino que estacionó la bici por cierta calle de Macul pic.twitter.com/smBueb9dXq — ✨Dani Qrz✨ (@DaenerysQrz) March 20, 2018

“Completamente de acuerdo. Si lo hubieran dicho antes, no hubiera prepagado (me lo exigió la App durante el periodo "gratis"). Vivo en Providencia. Ojalá no sean meses para recuperar el prepago ya cobrado”, cuestionó un ciclista.

“Que @MobikeCL nos hizo cargar dinero a la app y hoy anuncia cambios al uso de la bicicleta, ósea ya a muchos que obligó cargar dinero ya no les servirá por su cambio en el uso anunciado solo hoy ,si no es engaño que es?”, dijo otro.

Cabe mencionar que el sistema considera el reembolso del saldo a los usuarios si dejan de usar la cuenta.

No entiendo esto, el viernes pasado me respondieron otra cosa ustedes mismos, por favor sean claros con la información. pic.twitter.com/0zDiYskRGe — Boris A. Montalbán (@BorisMontalban) March 19, 2018

Recuperan nuevas bicicletas

En la misma línea, la firma recordó que están trabajando para recuperar la bicicletas que han sido estacionadas en recintos privados.

Incluso comentaron que están trabajando junto a la PDI para recoger las Mobike que han sido “apropiadas indebidamente” para ponerlas nuevamente en circulación.

Trabajando junto a @PDI_CHILE para recuperar bicicletas apropiadas indebidamente y ponerlas nuevamente en circulación #MobikeChile pic.twitter.com/WC6IoabnMF — Mobike Chile (@MobikeCL) March 20, 2018