"Kien desea de corazón adoptar a un bb": adolescente busca padres adoptivos para su hijo en grupos de WhatsApp

“SI ALGUIEN SABE?? Kien desees de corazón adoptar a un bb recién nacido que se comunique a mi nm GRACIAS”. Así decía el texto que apareció en un grupo de compra y venta de la localidad de Panambí, en Argentina, escrito por una adolescente de 17 años que busca padres para su hijo que está próximo a nacer.

La joven, quien ya tiene un hijo, explicó que no puede hacerse cargo del bebé por la situación de probeta en la que se encuentra y aclaró que en ningún caso está tratando de vender al recién nacido.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por Clarín, la joven se encuentra en el octavo mes de embarazo, y está interesada en conocer a quienes van a ser los padres adoptivos.

“Una vez que lo tenga si no encuentro a nadie, lo van a llevar a un orfanato y entrar en una lista de adopción, eso me angustia”, dijo la mujer al diario Primera Edición de Posadas.

Sobre su búsqueda, aún no encuentra a quien quiera hacerse cargo de su hijo. “Me dicen que sí, me ilusionan y después se arrepienten”.

“Quiero asegurarme que quien lo tenga cuente su origen y le permita verme si algún día lo desea, que no se le niegue saber su origen, y si es posible también visitarlo”, agregó.

La joven además ha compartido un video en los grupos de WhatsApp, en el que afirma: “vos no sabés por lo que yo pasé y no sabés cómo esa criatura viene al mundo, así que no te ponés ni un poquito en mi lugar. Si tu hermana va a querer el bebé, que se comunique conmigo, así yo hablo con la jueza que me está ayudando y mi abogada, así hacemos las cosas bien. No es juguete dar en adopción y yo lo sé muy bien”.