"Parecía un cerdo de cabeza y cara, pero tenía como hombros y una cola muy ancha": Chiloé en alerta tras aparición de extraño ser

El cuchivilu es animal acuático que es parte de la mitología chilota. Su nombre proviene de "cuchi" que significa cerdo y "vilu" que es culebra, siendo bastante famoso en la mencionada isla.

Sin embargo, puede que esta especie no sea del todo un mito, de acuerdo al relato de dos testigos que aseguran haber visto un ser bastante parecido en la localidad de Chonchi.

Según informa La Estrella de Chiloé, el estudiante de pedagogía en inglés Diego Olavarría es uno de los que dice que vio a la extraña especie en el lago Huillinco.

"Fui a sacar fotos de noche a Cucao y de vuelta, cerca de las 3 de la mañana, paramos a la orilla del lago Huillinco, por la mitad del camino, donde la gente se va a bañar y le dije a mi amigo que frenara el auto, y no me quise bajar porque había perros ladrando atrás del vehículo. Luego de unos cinco minutos, los perros dejaron de ladrar y corrieron hacia lo alto", señaló.

Tras esto, indica que puso su cámara fotográfica sobre el vehículo para lograr imágenes del cielo, cuando pasó algo extraño. "Estaba parado al lado del auto cuando desde la orilla del lago apareció un animal que al comienzo no sabía describir, que medía más de un metro 20 de alto y dos metros de largo", aseveró.

"Este animal parecía un cerdo de cabeza y cara, pero tenía como hombros y una cola muy ancha que terminaba en punto, como un cocodrilo o un lagarto pero de color de chancho, con ojos muy negros, que se movía lentamente. Me metí al auto corriendo, avisé a mis amigos y salimos súper rápido, porque yo estaba muy asustado", añadió.

Minutos después de lo ocurrido, y tras llegar a su casa, dibujó a la especie. "Era como un cerdo grande, pero con sus extremidades mucho más gruesas, como una especie de dragón de Komodo, y lo que más impresionaba era su cola, tan gorda y larga a la vez, que no se parecía en nada a la de un chancho, por eso desencajaba con su cabeza".

"Yo pienso que nadie me cree y solo mis amigos y después mi familia, ellos vieron el estado en que quedé, totalmente asustado, porque no sabía qué era a lo que me estaba enfrentando", remató.

El joven universitario no fue el único que asegura que observó al doble del cuchivilu, ya que una amiga de su hermano también lo vio. "Ella me contó que al sur de Cole Cole vio algo similar y es coincidente, además que ninguno de los dos se conoce", relató Patrick Olavarría.

En tanto, el medio afirmó que existiría una tercera persona que también se topó con el extraño ser y que lo habría grabado, en un hecho que habría acontecido en plena época estival en Cucao.