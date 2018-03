El peligro que amenaza a la Antártica y alerta a la comunidad científica: fractura en glaciar del tamaño de Francia elevaría tres metros el nivel del mar

Se ubica en la parte de este de la Antártica, en el territorio australiano del continente helado, pero el futuro del glaciar Totten tiene en alerta a la comunidad científica global debido a los riesgos que existen ante su eventual desprendimiento.

Las alarmas se levantaron luego de la publicación de los resultados de la investigación realizada por personal de la División Antártica Australiana, del Departamento de Medio Ambiente y Energía de ese país que detectó que la porción de hielo que posee una superficie de más de 643 mil km² -similar al tamaño de Francia- tiene más superficie flotando sobre el agua del océano de lo que se creía.

Esto hace que su velocidad de deshielo sea mayor de lo previsto y agrava su potencial contribución a aumentar el nivel del océano en el planeta.

Los especialistas de la División Antártica Australiana, junto a equipos del Instituto de Estudios Marinos y Antárticos de la Universidad de Tasmania y la Universidad Central de Washington, pasaron el verano en la Antártida estudiando el Totten, uno de los glaciares más rápidos y más grandes en la Antártica.

Al respecto, el profesor Paul Winberry, de la Universidad Central de Washington, dijo que la sismología les permitió determinar la estructura de la tierra debajo de la superficie del glaciar.

More of the Totten #Glacier in #Antarctica is floating on the ocean than previously thought, increasing its potential to contribute to global #sealevel rise. #science #fieldwork https://t.co/W5E4LNkfWx pic.twitter.com/u5lVdEsuKx

— Antarctic Division (@AusAntarctic) March 20, 2018