“Me explotaron los ojos al escuchar todo”: madre relató brutal maltrato a su hijo en el colegio y las redes sociales “lloraron” de rabia

“Mamá, yo estaba en el patio y unos niños me agarraron por la espalda y me sacaron el cordón de mi polerón y me lo enrollaron en el cuello , después me llevaron al escenario abajo y me patearon la cabeza y las piernas”.

Así comienza el relato que Cathyta compartió en su Facebook, donde detalla el maltrato que sufrió su hijo de seis años al interior de su colegio.

“Cuando desperté después, todavía tenían el cordón muy apretado en mi cuello y yo no podía hablar ni respirar, después tocó el timbre y me dieron una patada en la pierna y se fueron corriendo”, sigue la madre quien asegura que no puso ninguna palabra en la boca de su hijo para hacer quedar mal al establecimiento.

La mujer, agrega que su hijo “no se merecía esta golpiza” y que lo llevó a constatar lesiones para buscar sanciones contra el o los responsables.

En el mismo texto, la madre detalla que su hijo tiene miedo y que ahora que está fuera del colegio , hoy ya liberado de toda la maldad “nos cuenta más cosas que le pasaron, y que nunca me avisaron”.

Mamá, yo estaba en el patio y unos niños me agarraron por la espalda y me sacaron el cordón de mi poleron y me lo… Posted by Cathyta Soto on Tuesday, March 20, 2018

“Podría haber muerto ahí y nadie vio nada, les pido compartan este testimonio, para que todos los papás estemos aún más atentos a estos casos, no puede suceder de nuevo !”.

El post ha sido compartido por más de 26 mil personas y acumula casi 500 comentarios de apoyo a la mujer y a su hijo, así como de impotencia por la falta de protección que brindan algunos centros educacionales a los niños fuera de las salas.

“Que terrible dejar a nuestros hijos en mano de docentes que no se preocupan de sus alumnos que rabia impotencia para esos papitos”, comentó alguien.