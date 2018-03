“Terminó muy rápido”: transmitieron una película porno en una pantalla gigante de publicidad

La publicidad nos agobia por todas partes, pero lo que pocas veces te puedes esperar es una escena de sexo gigante frente a tus ojos.

Bueno, eso le pasó a los automovilistas en la ciudad Macati en Filipinas que se encontraron con un espectáculo no apto para menores, señala Mirror.

A las 2 de la tarde en punto, el video apareció en una pantalla gigante de publicidad y conmocionó a los automovilistas que no dudaron en capturar el momento.

“Era difícil creer lo que estábamos viendo”, dijo uno de los espectadores mientras otro lo calificó de “divertido y sorprendente al mismo tiempo”.

Mientras otro parece haberse quejado por la corta duración de la “película” que sólo estuvo “al aire” durante 30 segundos: “Terminó muy rápido, fue un error muy embarazoso”.

Las autoridades tomaron cartas en el asunto y obligaron al dueño de la pantalla detener su operación.

People are going insane over this Billboard in Makati Ave that showed a porn clip instead of a commercial.

Little do they know, real porn happens just across the billboard. In McDo Jupiter, Makati Ave. Why deal with digital when real action happens nearby? LOL #SarapNgPinoy pic.twitter.com/UcwLdwGmsn

— MakatiTwink🔝 (@makatitwinktop) March 21, 2018