Gloud: Así funciona la nueva plataforma de videojuegos con la que no necesitas una consola ni un computador poderoso

Hace unos días se lanzó en nuestro país una nueva plataforma de videojuegos llamada "Gloud". A tres meses de su lanzamiento en Argentina, "Gloud" llegó para "romper el paradigma del mercado de las consolas y masificar la experiencia de juego, de manera simple y accesible en costos", según señalan desde Turner.

En su portal de Internet, "Gloud" expone un amplio catálogo de videojuegos. Por sólo $7.735 mensuales podrás jugar todos esos títulos a través de tu computador. ¿Necesitas un computador gamer o con características elevadas? No.

Los requisitos mínimos que debe tener tu computador son:

CPU: AMD FX o superior. Intel Core Duo o superior

Memoria Ram: 2 GB

Espacio en disco duro: 100mb

Tarjeta gráfica: AMD, Intel o Nvidia, con capacidad para dar una resolución de 1280×720 a 32 bpp (bit por pixel)

Sistema operativo: Windows 7 de 32 bits o superior (en caso de PC)

OS Mac: OS x 10.11 y 10.12 (El Capitán y Sierra) o superior (en caso de MAC)

Analizando este nuevo servicio

Publimetro

"Es casi lo que necesitas para correr un video de Youtube", explicó a Publimetro Raúl Estrada, periodista de FayerWayer. Muchos se preguntan cómo este nuevo sistema logra reproducir los videojuegos sin la necesidad de contar con un computador con grandes prestaciones. Raúl lo explicó en palabras sencillas: "ellos tienen los computadores que corren el juego, lo que le llega al usuario es una transmisión, con un mínimo de latencia".

El periodista especializado en informática, señaló que esta plataforma apunta más a un usuario ocasional. "Tú o yo, o cualquier jugador acostumbrado a consolas, se daría cuenta de las diferencias. 'Gloud' solo corre en HD, no en 4k, ni full HD. Su latencia tampoco es la mejor".

Sin embargo, Estrada señala que el acceso a un catálogo de juegos semi recientes, sumado al ahorro del costo de una consola, puede ser una oferta bastante atractiva para quienes no están dispuestos a pagar sobre 200.000 pesos por una consola o cerca de 600.000 por un computador con mayores características. Principalmente, jugadores ocasionales.

Conectar un control y jugar

Al tener la suscripción a "Gloud" simplemente accedes a la plataforma, ingresas al juego y juegas. Puedes utilizar el sistema con joystick o teclado/mouse, dependiendo del título. Jorge Carey, Presidente Ejecutivo de Turner Chile, señaló que están "convencidos de que 'Gloud' va a revolucionar el concepto de los videosjuegos aquí en Chile". "Ya que permitirá ampliar la experiencia a más hogares", agregó.

Precisamente, apuntan a un público alejado del 'gaming': quienes no desean o no pueden comprar una consola o PC especializado. Con una conexión estable de 8 Mbps o más, "Gloud" permite jugar a 720p y 30 FPS. ¡Recuerda! Sin importar que placa de video tenga tu computador. La plataforma permite guardar las partidas en la nube para continuarlas desde cualquier PC, jugar con amigos localmente y crear distintos perfiles, entre otras cosas.

Fácil de usar

Todo el proceso del juego se hace en servidores que tiene "Gloud" en la nube. Ellos devuelven una experiencia en tiempo real (o con una leve diferencia, casi imperceptible).

Los usuarios tendrán que descargar una pequeña aplicación de Windows o Mac, abrir la app, loguearse y acceder al contenido. ¡Así de simple!

La plataforma permite jugar sin una consola, ni un computador gamer. / Gloud

Entre los principales títulos del catálogo, que estará en constante expansión, se encuentran Mad Max, Batman Arkham City, Life is Strange, Metro 2033 redux, LEGO Harry Potter, Saints Row IV, GRID Autosport, SuperHOT, Guilty Gear y Deus Ex, Rise of the Tomb Raider, entre otros.

Los títulos fueron cuidadosamente seleccionados para satisfacer los gustos de todo tipo de jugadores, tanto las últimas novedades del mundo gamer, como grandes clásicos renovados.

Tras su lanzamiento en Argentina, desde "Gloud" señalaron que estaba entre sus planes a futuro ver la opción de un acceso a través de smart Tv, no se ha confirmado cuando o si esa idea se desarrollará también en Chile.

Por ahora, si tienes un computador con las características señaladas y un joystick o mouse/teclado, puedes probar esta nueva herramienta en gloud.games ¡Las primeras dos semanas son gratis!