Columna de Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 26 de marzo al 1 de abril

…Amigos esta es una semana compleja, en la que los esfuerzos se doblarán para poder lograr todo aquello que nos propongamos, eso porque las energías están más cuesta arriba y por ende todo será más sacrificado, sin embargo es posible lograr alcanzar las metas que nos proponemos en la medida que tengamos iniciativa y no bajemos la guardia, así que mucha paciencia con lo que nos circunda, porque fácil no se viene este período, y mucha calma para con nosotros mismos porque podemos sentirnos más cansados de lo normal ante la necesidad de trabajar más para concretar metas, personalmente siempre he tenido que luchar para alcanzar lo que quiero, y hasta en el camino me he encontrado con personajes infelices que ponen trabas simplemente “porque quieren y porque pueden”, yo aprendí que esa gente la pone en nuestro camino las energías negativas, algunos le dicen el Demonio, me da lo mismo el nombre, solo sé que es escoria que hay que alejar decretando en voz alta que estamos protegidos y que la luz guía nuestros pasos hacia caminos llenos de abundancia positiva en todo sentido, y seguir, porque permitir que seres malvados y crueles nos doblen la mano es dejarnos vencer por ralea que no se merece sentirse feliz ante nuestra desgracia, será por tanto una prueba más que enfrentaremos y que superaremos, mis motivaciones son mis criaturas, cada uno de nosotros tiene sus angelitos, o proyectos amados que nos empujan, ojalá optemos siempre por ser buenas personas y no justificar que somos triunfadores solo porque ante acciones negativas los demás alegan contra nosotros, hay que ser conscientes que todo en la vida da vueltas, y si bien es cierto que podemos ver gente mala que avanza y logra metas, desde mi visión alcanzar el éxito siendo una mala persona a mí no me haría feliz ni lo encuentro positivo, así que para todos aquellos que eligen ser buena gente, y ayudar inocentes indefensos de cualquier especie porque es su obra de amor, pues a esa gente maravillosa las mejores vibras y energías extraordinarios porque son seres fantásticos, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, regresa el equilibrio a sus vidas haciendo que puedan ver con mayor claridad todo aquello que les rodea, eso les da nuevamente la posibilidad de proyectar para sembrar…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana retomar sus emprendimientos, y buscar fuerzas interiormente para continuar hacia sus objetivos…su Vibración Numerológica predice que al tener estabilidad podrán ver más allá y proyectar con mucha luz en positivo…y sus Números para este período son (2, 8, 11) y predicen que si privilegian todo aquello que es beneficioso para ustedes primero, entenderán que para alcanzar esas metas hay cosas que deben hacer…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles Calma, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, todos los cambios en nuestras vidas nos llevan a situaciones que pueden hacer reconstruyamos sobre lo que tenemos y/o decidamos empezar de cero, lo segundo es más factible esta semana…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana tomar un camino nuevo en la medida que evalúen es lo mejor…su Vibración Numerológica predice que si van a iniciar desde abajo pues será importante reflexionar con detalle para que no se les vuelva a escapar las mismas cosas…y sus Números para este período son (9) y predicen que si apelan a sus aprendizajes anteriores puyes no deberían cometer los mismos errores de antaño…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Corregir lo pasado, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Renovación, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, esta es una semana en la que las sensibilidades deben ser dejadas de lado para pasar a hacer lo que se debe y simplemente seguir, tendrán mucha fuerza y presencia, aprovéchenla …al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana iniciar sin temor que van energéticamente con gran potencia…su Vibración Numerológica predice que será periodo de decisiones que traerán buenos beneficios…y sus Números para este período son (1, 4) y predicen que si están bien aterrizados, y saben usar sus recursos, entenderán que lo que hagan será una siembra necesaria y productiva ara una mejor vida…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para Iluminarlos, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Estabilidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, semana de retomar las esperanzas para continuar luchando, perder la fe suele suceder, hay que trabajar desde uno para recuperarla y sentir el empuje energético…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana buscar dentro de si esa fuerza y esa fe en uno y lo que podemos lograr…su Vibración Numerológica predice que si vemos lo positivo frente a nosotros eso es lo que atraemos hacia nosotros…y sus Números para este período son (4, 8, 17) y predicen que si rescatan del pasado las cosas buenas eso será lo que les empuje y a la vez atraiga lo bueno para uno…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para darnos Ánimo, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Florecimiento, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, es buen período energéticamente, incluso si tienen pruebas que enfrentar, porque están con mucha luz y buenas vibras para alcanzar la claridad que les permita lograr algo bueno…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana dejarse querer y si les quieren ayudar pues permítanlo para que todo fluya…su Vibración Numerológica predice que se viene un logro interesante, aprovéchenlo…y sus Números para este período son (1, 2, 19, 20) y predicen que un paso a la vez les permitirá ir cerrando temas y avanzado…el Color que les corresponde esta semana es el (Burdeo) y les colabora estos días internamente para darles Coraje, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Pasión, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, cuando uno elige algo es para tener éxito, esa es nuestra búsqueda, y para aquello es importante tener fe de que somos capaces de alcanzar aquello que queremos, esa es nuestra motivación…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana tener confianza en uno mismo, a partir de, además, haber evaluado los pasos correctos a seguir para triunfar…su Vibración Numerológica predice que la esperanza es importante para alcanzar el éxito, pero también las elecciones y la prevención de lo que motivaremos…y sus Números para este período son (5, 14) y predicen que en los cambios estará la clave de lograr concretar sus objetivos…el Color que les corresponde esta semana es el (Fucsia) y les colabora estos días internamente para Motivarlos, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Divismo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, a veces sucede que aquello que escogemos quizás nos lleve por senderos complejos, que nos hagan entender que quizás fue un error aquello que elegimos, pero ante eso solo queda corregir y continuar…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana ser prácticos y hacer los cambios rápidamente para continuar hacia el éxito…su Vibración Numerológica predice que fácil no va a ser, pero eso es la vida, pruebas tras prueba que debemos superar…y sus Números para este período son (4, 6, 13, 15) y predicen que si solo van a evaluar desde el corazón estarán en desequilibrio, recuerden su razón…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para Incentivarlos, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Fuerza, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, cuando hemos tomado decisiones complejas lo único que nos queda es asumir, en ese asumir debemos reconducir nuestras acciones para evitar el fracaso sea muy grande y/o incluso lograr esquivarlo aunque nuestros objetivos deban cambiar…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana evaluar, o seguimos nuestros sueños y perdemos, o reconducimos para ganar otra cosa en el camino…su Vibración Numerológica predice que su sabiduría será capaz de sacarlos del problema hacia algo mejor…y sus Números para este período son (2, 3, 21) y predicen que a como sea van a lograr conseguir que las cosas puedan ser más positivas de lo que se pintaban…el Color que les corresponde esta semana es el (Cobre) y les colabora estos días internamente para darles Brillo, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Estampa, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITAR IO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, este período sentirán como si siguieran buscando algo, o a alguien, que necesitan encontrar, como si hubiera un ansia de lograr llegar hasta aquello que por fin les llene de muchas formas…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana dejar que regrese la esperanza de que las cosas pueden conseguirse a pesar de todo…su Vibración Numerológica predice que si entran en sí mismos podrán ver esa luz que los guíe hacia una meta que los llene…y sus Números para este período son (8, 9, 17) y predicen que todo lo que hicieron antes servirá ahora, úsenlo…el Color que les corresponde esta semana es el (Beige) y les colabora estos días internamente para darles Estabilidad, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Serenidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, siguen las buenas vibras que les colaboran incluso para rectificar errores pasados y reconstruir, es momento de tomarse las cosas en serio y corregir, no pedir perdón, sino realmente corregir equivocaciones…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana evaluar qué es lo que se debe descartar y qué es lo que debemos rescatar…su Vibración Numerológica predice que es momento de mejorar lo hecho hasta ahora…y sus Números para este período son (2, 7, 16, 20) y predicen que no será fácil, quizás por eso no quieran invertir su tiempo en rectificar, pero traería buenos dividendos…el Color que les corresponde esta semana es el (Dorado) y les colabora estos días internamente para Iluminar su mente, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Oportunismo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, para reiniciar es importante tomar las riendas de la situación y determinar aquello que deben hacer, ustedes y los otros, cuando eso sucede son artífices de su propio destino, e influyen en el de los demás…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana hacer las cosas con calma, pero hacerlas si evalúan son buenas…su Vibración Numerológica predice que si esto puede devolverles el respeto que les hace falta, pues háganlo…y sus Números para este período son (5, 14) y predicen que si le dan importancia a sus asuntos personales será algo productivo…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para Hacerles Ver la Realidad, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, a veces las decisiones que tomamos pueden darnos un giro en 180º y que no necesariamente sea positivo, cuando eso sucede lo único que queda es asumir y tratar de corregir, o invertir la situación en el mejor de los casos…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana pensar cómo podrían alterar en su favor las situaciones que enfrentan para sacar al final el mejor provecho…su Vibración Numerológica predice que verán la trampa en la que les hicieron caer, ahora solo deben tratar de salvar lo mejor posible la situación…y sus Números para este período son (2, 9, 18) y predicen que fácil no será superar lo que deben enfrentar, pero pueden superarlo sin no pierden la calma y usan su lógica…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darles Esperanza y Luz, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Apacibilidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…