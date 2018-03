“Las cenizas de la erupción podrían ‘borrar’ el sol": los efectos que provocaría una erupción del supervolcán de Yellowstone

Cada vez causa mayor preocupación en la comunidad científica los efectos que podría tener una erupción del supervolcán de Yellowstone.

La semana pasada hubo un enjambre de mini temblores, algo que se viene repitiendo en los últimos meses, señala Mirror.

El profesor David Rothery de The Open University del Reino Unido advirtió que la erupción podría provocar un “invierno nuclear”, donde las “cenizas de la erupción podrían ‘borrar el sol’ y suspender la fotosíntesis en partes de el mundo”.

Por su parte, un informe de la revista Geochemistry, Geophysics, Geosystems dice que de hacer erupción el supervolcán de Yellowstone las cenizas podrían llegar a más de 800 km alrededor del volcán y que se podrían acumular hasta 10 centímetros y que “no hay forma de saber qué tan letal sería la nube”.

También asegura que el dióxido de azufre podría causar un enfriamiento en la atmósfera que podría durar hasta 10 años, provocando serios problemas en las cosechas debido a la alteración de los patrones de precipitación.

En tanto, otro informe e la European Science Foundation, el Group on Earth Observations y el Geohazard Community of Practice indica que los gobiernos de todo el planeta no están preparados para enfrentar este tipo de eventos que son de muchísimo mayor impacto que los terremotos más grandes.

Eso sí, los investigadores han señalado que “es muy poco probable” que una erupción del supervolcán de Yellowstone destruya toda la vida en la Tierra e incluso el Servicio Geológico de EEUU ha manifestado que las probabilidades de que el supervolcán de Yellowstone entre en actividad en los próximos siglos son muy escasa.