Pudo haber sido peor: pidió una torta de Coco (la película), recibió algo inesperado y su triste historia se volvió viral

Tal vez las instrucciones no fueron las correctas pero, cuando pidió a la pastelería una torta de Coco la película, nunca pensó que iba a recibir lo que le enviaron.

La verdad es que tampoco fue tan malo, porque lo que finalmente obtuvo el usuario de Twitter @iampepejandros fue una torta de coco, pero de coco rayado.

Pedí un pastel de Coco (La película) y me mandaron esto: pic.twitter.com/nln1CMEH0S

La historia fue compartida en la red social y de inmediato se transformó en viral con miles de retuiteas y comentarios que además le recordaban la suerte que había tenido, porque podrían incluso haber entendido de otra manera su pedido.

Jajsjajsjsjjs yo no me quejo si me mandan esa torta de coco https://t.co/sK22Gz1aEx

— Diego (@diegoalgofer) March 28, 2018