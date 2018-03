“Mi hijo pudo ser la cena”: el espeluznante encuentro entre un turista y dos guepardos durante safari en África

Dicen que no hay lugar en el mundo como el Gol Kopjes en el Serengeti National Park para ver chitas o guepardos y un grupo de turistas estadounidenses así lo confirmó luego de vivir el momento más terrorífico de su vida.

El grupo había llegado hasta el lugar cuando divisaron a una pareja de estos felinos y decidieron detener el motor del vehículo para observarlos con mayor detención.

En eso estaban cuando repentinamente la pareja comenzó a acercarse y de un salto ya estaba a bordo del vehículos.

“Notamos que los guepardos nos miraban con curiosidad, pero ya era tarde para echar a andar el auto y salir rápido de ahí, no quieres asistir a los animales y que todo salga realmente mal”, dijo Peter Heistein uno de los protagonistas de la historia al medio de EEUU Komonews.

Los asustados turistas registraron todo con una cámara puesta en la parte delantera del vehículo y en el registro se puede ver cómo uno de los sujetos permanece inmóvil por los minutos que los animales están dentro del auto.

Son says 2 cheetahs spent 10 min on SUV (felt like hr) before leaving to eat a gazelle. My kid could have been lunch! https://t.co/3pneA2Hcrr

— Elisa Jaffe (@ElisaJaffe) March 29, 2018