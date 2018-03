La teoría viral sobre Moisés y los 10 mandamientos que “prueba” que la tecnología es más antigua de lo que pensamos

La tecnología sin duda que ha revolucionado al mundo y ha permitido que el traspaso desinformación sea en tiempo real, facilitando la vida y muchos trabajos.

Pero una teoría aparecida en Twitter y que se transformó en un viral, muestra que tal vez la tecnología apareció en el mundo miles de años antes y ni siquiera nos habíamos dado cuenta.

La idea surgió del fundador de Kripton Security, Khalil Sehnaoui (@sehnaoui) quien a modo de broma afirmó que “técnicamente, Moisés fue la primera persona que con una ‘tablet’ descargo contenido de la nube”.

Technically, Moses was the first person with a tablet downloading data from the cloud. pic.twitter.com/LqrrWsPGZ6

— Khalil Sehnaoui (@sehnaoui) March 27, 2018