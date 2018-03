¿Cuánto de Leica hay en las cámaras de los smartphones de Huawei?

París amaneció bajo la lluvia. Un día nublado para los ciudadanos franceses pero no para Huawei. La gigante china realizó el lanzamiento de sus esperados Huawei P20 y P20 Pro nada más ni nada menos que en el Grand Palaise de dicha ciudad.

Y además nos tenían preparada una sorpresa extra: lanzaron el Mate RS, un teléfono de su gama de lujo.

Cámaras de gran calidad

¿Que tienen en común los tres modelos? En todos ellos destacan sus cámaras avanzadas co-creadas con la reconocida empresa de fotografía, Leica. Desde el 2016 que la gigante China viene haciendo un trabajo de co-creación con la reconocida marca alemana.

Quisimos conocer de primera fuente como se desarrolla este trabajo y conversamos con Bruce Li, Vicepresidente de Negocios de Celulares de Huawei; Marius Eschweiler, Director Global de Desarrollo de Negocios de Leica y el Dr. Florian Weiler, Gerente de Proyectos de diseño óptico de Leica.

Dos marcas unidas

Sobre qué tanto de Leica hay en las cámaras de estos smartphones, Marius Eschweiler comentó a Publimetro que "cada decisión en la construcción y el diseño de éstas, es una decisión conjunta". El representante de Leica señaló a nuestro medio que el gran desafío que se plantean como equipo coordinado es lograr que cada tecnología del teléfono converja y logre un desempeño óptimo.

"Es complejo elegir cada pieza que compone la cámara, pues estas tienen que ir de la mano con el diseño del teléfono, su procesador, el consumo de batería y más", agregó.

Ingeniería conjunta

Complementando la respuesta, el Dr. Weiler explicó que podrían trabajar con ópticos más grandes, pero que siempre está el gran desafío de lograr un lente de calidad en espacios reducidos.

¿Podrá algún día un smartphone reemplazar una cámara réflex profesional? Si bien Bruce Li, representante de Huawei, señaló que "la fotografía que aquí hemos logrado alcanza un nivel bastante elevado y profesional".

Agregó que lo que están buscando es ir más allá de las necesidades de los consumidores, pero no reemplazar a la fotografía convencional.

¿Y la cámara convencional?

"Es bastante simple", interrumpió Marius Eschweiler de Leica. "Es como hacer música. Puedes tener una base con melodías y combinarlas, pero no es como tocar música con una orquesta e instrumentos individuales. La fotografía convencional es arte, que requiere conocimiento y seleccionar distintos lentes y flashes para distintos resultados", agregó.

Ambas empresas lo dejaron claro, aquí lo que desean es poder llevar fotografía de la misma calidad a los usuarios, pero sin un mayor esfuerzo. Las herramientas para poder jugar con la cámara al nivel de una cámara profesional reflex, no son el objetivo principal.

Lo que podría venir más adelante

Consultamos si sería posible en el futuro crear un equipo que considere una suerte de montura que permita agregar o quitar distintos lentes y teleobjetivos a gustos del consumidor.

Marius Eschweiler no lo descartó, pero señaló que sería complejo porque quieren apuntar a lo cómo que es llevar encima una cámara compacta que no use más espacio que el del celular al que estamos acostumbrados.

Pese a aquello, el Dr. Weiler señaló a nuestro medio que "tal vez en un futuro, hay que pensarlo, no cerramos nunca las puertas a las ideas que apuntan a innovar".