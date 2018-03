Masiva filtración de datos: hackearon 150 millones de cuentas registradas en la popular app "MyFitnessPal"

La aplicación "MyFitnessPal" fue comprada por la marca de ropa deportiva Under armour en 2015. Luego de un largo tiempo manteniendo un perfil bajo, la firma confirmó este jueves una importante vulneración en las bases de datos de su app.

La compañía fue víctima de hackers que accedieron sin autorización a los perfiles de 150 millones de usuarios. Se trata de “MyFitnessPal”, una aplicación deportiva que ayuda a los usuarios a controlar sus dietas y contar calorías.

Por medio de un comunicado, la compañía con sede en Baltimore aseguró que el robo no expuso números de tarjetas de crédito ni documentos personales como licencias de conducir o datos de Seguridad Social, pues serían diferentes procesadores.

Según la investigación en curso, la filtración incluiría nombres de usuario, correos electrónicos y contraseñas de acceso a la app.

Pese a ello, expertos citados por el diario local The Baltimore Sun, es probable que estos piratas informáticos usaran las claves para ingresar y robar, de todas formas, la información más sensible.

Por su parte, la firma comenzó una campaña para que sus usuarios cambien la contraseña, asegurando que están trabajando para investigar los hechos.

Trascendió que el acceso irregular se habría realizado a fines de febrero, siendo descubierta el pasado domingo, para luego tardar cuatro días en comunicarlo a la comunidad.

Este sería el peor robo de datos en lo que va del año, y el quinto mayor de la historia.

We know many of you have questions regarding the recent MyFitnessPal account security issue. Read how we are taking steps to protect our community: https://t.co/O56CCDD3Ia

— MyFitnessPal (@MyFitnessPal) March 30, 2018