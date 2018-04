Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 2 al 8 de abril

…Amigos, esta es una semana en la que las energías están muy fuertes, muy densas, lo que implica que el ambiente podría estar más propenso a incentivar energéticamente situaciones más explosivas, discusiones por nada, como también más ganas de querer hacer cosas, y de la forma más expedita y rápida, es como si todo estuviera marcando un ritmo acelerado, y eso se va a sentir al interior de cada ser viviente, lo importante es saber que esas vibras son las que nos circundan este período para poder controlarnos, o entender el por qué los otros podrían estar incluso casi agresivos, eso nos ayudará para controlarnos, y no permitir que otros pudieran pasarnos a llevar, es decir, es una semana para aplicar paciencia, estar en calma, escuchar, pensar y luego de razonar reaccionar, así evitarán enfrentamientos que solo les pueden traer malos ratos, será por tanto una semana en la que el auto-control les puede alejar de lo negativo e incluso abrir puertas que no esperaban y que podrían ser muy favorables, las mejores vibras, mucha paz y amor, que todo sea maravilloso, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, luego de la calma, donde se toman decisiones y se hacen proyecciones, viene el momento de hacer que lo visualizado se concrete, esta es semana de hacer que eso suceda…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana usar las poderosas energías del ambiente para concretar aquello que deben hacer…su Vibración Numerológica predice que todo se dispondrá para que puedan resolver, pero eso sucederá si ustedes hacen suceda…y sus Números para este período son (2, 4, 11, 13) y predicen que si utilizan su sabiduría, o de quien les pueda guiar, lograrán hacer cosas interesantes…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para darles Seguridad, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, es semana en la que se visualizan opciones a seguir, la incertidumbre y las dudas pueden estar, pero es momento de evaluar cosas concretas…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana preocuparse hacia donde puede llevarlos cada opción que tengan para saber bien que elegir…su Vibración Numerológica predice que vamos avanzando, de a pocos, pero vamos hacia adelante…y sus Números para este período son (6, 9) y predicen que estarán entre lo material y lo espiritual, la decisión en ese aspecto es de uno…el Color que les corresponde esta semana es el (Anaranjado) y les colabora estos días internamente para Motivarlos agradablemente, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Vitalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, semana para apelar a la lógica, donde cada manifestación que hagamos debe ser en calma y con prudencia, así podremos abrir puertas antes cerradas…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana entender que en nuestras manos está la clave del éxito, busquemos en nuestra mente las respuestas correctas…su Vibración Numerológica predice que será una semana en la que la calma que mantengamos atraerá oportunidades pendientes…y sus Números para este período son (1, 9) y predicen que nosotros mismos seremos los artífices de nuestro propio destino y lograremos nuestras metas…el Color que les corresponde esta semana es el (Turquesa) y les colabora estos días internamente para darnos Potencia, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Encanto, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, este período será muy bueno para lograr estabilizarse en algo importante para ustedes, probablemente en lo emocional, eso les dará una nueva oportunidad…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana entender que todo lo que quieran alcanzar dependerá de su actitud…su Vibración Numerológica predice que en la medida que hagan lo que deben alcanzarán el éxito que buscan…y sus Números para este período son (4, 8) y predicen que si analizan todo previamente sabrán lo pasos correctos a seguir…el Color que les corresponde esta semana es el (Amarillo) y les colabora estos días internamente para darles Ánimo de continuar, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, cuando las energías son muchas es importante evaluar qué es lo que vamos a hacer con aquellas, y cómo canalizarlas productivamente…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana apelar a conocimientos anteriores, o de otros, para usarlos en su beneficio…su Vibración Numerológica predice que lo aprendido les dará la luz…y sus Números para este período son (2, 20) y predicen que si focalizan sus energías podrán ver las acciones y decisiones correctas que tomar…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente Focalizar sus pensamientos, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Autosuficiencia, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, cuando se mantiene la calma siempre atraemos vibras positivas como las que llegan esta semana, será un período muy productivo y lleno de ganas de avanzar positivamente…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana tomar las riendas y hacer lo que deben…su Vibración Numerológica predice que todo fluye de una forma muy especial, e incluso aparecen ayudas para que sea mejor aún…y sus Números para este período son (1, 5, 19) y predicen que si no le dan prioridad a instancias emocionales podrían canalizar muy productivamente este periodo…el Color que les corresponde esta semana es el (Blanco) y les colabora estos días internamente para darles Luz, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Don de mando, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, esta semana siguen de alguna forma conflictuados de cuál es la decisión que deben tomar, sería bueno alejar las dudas de la mejor forma, analizando fríamente…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana apelar a la objetividad que abre puertas…su Vibración Numerológica predice que la indecisión no deben tomarla emocionalmente sino como un espacio para detenerse y evaluar…y sus Números para este período son (4, 6, 13) y predicen que no se dejan arrastrar por la ambición…el Color que les corresponde esta semana es el (Cobre) y les colabora estos días internamente para Profundizar en sus mentes, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Fuerza, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, a veces cuando no logramos encontrar la clave del problema tendemos a perder la seguridad y perdemos el camino, esta semana podría pasar…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana utilizar el aislamiento para buscar las respuestas correctas y corregir sus caminos…su Vibración Numerológica predice que al no permitir que las dudas los envuelvan podrán focalizar y evaluar más productivamente…y sus Números para este período son (3, 21) y predicen que los extremos sirven en la medida que miremos lo que están entre ellos…el Color que les corresponde esta semana es el (Burdeo) y les colabora estos días internamente para ayudarles a entrar en ustedes mismos, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Transversalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, será una semana un tanto inestable, razón por la cual se sugiere mantener calma, no permitir que los otros les alteren, y tratar de focalizar para tomar el camino correcto…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana no dejar que sus emociones los arrastren por las energías alteradas que habrá en el aire…su Vibración Numerológica predice que aparecerán personas que se quieran aprovechar de ustedes, no lo permitan…y sus Números para este período son (6, 8, 15, 17) y predicen que estarán muy sensibles, traten de manejar aquello para que no se pierdan…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Alejar la inestabilidad, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Carisma, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, buena semana para recuperar el equilibrio, al hacerlo podrán buscar aquello que les permita recuperar el tiempo perdido y alcanzar lo que buscan…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana no perder el tiempo con distractores, focalicen…su Vibración Numerológica predice que en la medida que mantengan su propio equilibrio lograrán lo que los conecte con lo que buscan…y sus Números para este período son (5, 7, 14, 16) y predicen que sus energías podrán superar el obstáculo que los aleja de su meta…el Color que les corresponde esta semana es el (Beige) y les colabora estos días internamente para darles Equilibrio, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Suavidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, esta semana entenderán que mandar no es tan fuerte como inducir a hacer que los demás hagan lo que quieren pensando que es su decisión…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana tomar todo con calma porque así sabrán decir lo correcto en el momento preciso…su Vibración Numerológica predice que lograrán más persuadiendo que ordenando, y para eso se requiere calma…y sus Números para este período son (3, 5, 14) y predicen que tendrán un gran poder seductor sobre los demás, úsenlo…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para ayudarles a Meditar, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, cuando tenemos muchas dificultades lo mejor que podemos hacer es entender que viene algo muy bueno y por eso las energías negativas nos ponen trabas que debemos superar…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana pensar cada cosa antes de hacer lo que sea…su Vibración Numerológica predice que tienen una segunda oportunidad, solo deben ver donde está…y sus Números para este período son (2, 3, 12) y predicen que con tacto y prudencia podrán ver más allá de lo evidente y hallar el camino correcto…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles Calma mental, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…