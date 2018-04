"Quiero que esta basura no quede impune": mujer fue a realizarse un examen de sangre y vivió la peor pesadilla de su vida

Una joven de 23 años identificada como Luciana Pigñer denunció públicamente vía Facebook la pesadilla que vivió tras realizarse un examen de sangre en la localidad argentina de Monte Grande.

En ese sentido, acusó al bioquímico Dante Gustavo Ruíz de abuso sexual entregando los detalles del presunto hecho a través de un posteo en la mencionada red social.

La mujer, según informa el diario trasandino El Intransigente, fue a efectuar la denuncia a la policía en donde se enteró que "ya tenía tres denuncias penales por abuso sexual del año 2007, 2009 y 2012".

Sobre lo que pasó al interior del recinto donde le efectuó el sujeto el análisis, señaló que "me hizo una revisión en que se excedió tocándome de manera desubicada mis partes íntimas. Finalmente logré salir del consultorio".

"Quiero que esta basura no quede impune y voy a ir hasta las últimas consecuencias", expresó la joven, agregando que "a veces uno por ignorancia confía, (como yo confié) o no quiere creer que existe gente tan asquerosa y psicópata como este 'señor'. Ojalá exponerme sirva para desenmascarar a esta lacra y no sea en vano por el temor que siento porque este hijo de p…".

Cabe denunciar que la denuncia presentada por la mujer quedó caratulada como "abuso sexual con acceso carnal".