"Me sentí discriminada, me dieron ganas de llorar": expulsan a madre del tribunal de Arica por amamantar a su hijo

Johanna Cortés, una madre que llegó junto a sus dos hijos a la sala 3 del Tribunal de Arica , vivió un duro momento luego que fuera expulsada del lugar.

Según relató la afectada al diario La Estrella, todo ocurrió el pasado 27 de marzo debido a que se encontraba amamantando a su pequeño de 2 años, hecho que provocó la molestia de una funcionaria del recinto.

"Me dice ‘señora, acá está estrictamente prohibido amamantar a los bebés. La magistrada se molesta y eso le indigna, salga de la sala"", expresó la mujer.

Ante lo ocurrido, expresó que "me sentí discriminada, me dieron ganas de llorar. Me estaban negando mi derecho de darle pecho a mi hijo, y en el momento de la audiencia se lo hice saber a la magistrada".

Tras esto, se dirigió a presentar un reclamo por lo que vivió en la Corte de Apelaciones. Mientras que este lunes se efectuó una manifestación en el lugar por parte de la ONG "Guerreras de la leche materna".

Luego de esto, el el presidente del Comité de Jueces Juan Araya se acercó a la mujer a dar las disculpas correspondientes, afirmando que la funcionaria que la expulsó cometió un error.

"Le pedí disculpas, porque es lo que corresponde hacer. Esto fue atentatorio contra el derecho de ella como madre y de su hijo, no es política del Tribunal", afirmó.