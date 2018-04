Trasmitió en vivo el momento en que le disparó a su amigo en la cabeza mientras jugaban con un arma

La escena era la siguiente: tres amigos al interior de una automóvil, estacionados en una estación de servicio de Texas, haciendo una transmisión de Facebook, mientras jugaban con un arma.

Hasta ahí todo era tranquilo, aunque extraño, hasta que algo cambió y le mostró al mundo cómo disparó directo en la cabeza de uno de los sujetos en el auto.

Esas frases resumen el terrible momento que se vivió en Estados Unidos y que mantienen luchando por su vida a Devyn Holmes.

Cassandra Damper, quien ejecutó el disparo estaba sentada en la parte posterior del auto y como parte de la broma puso en al arma apuntando la cabeza se Holmes.

“Me estás poniendo nervioso” le reclamó el joven de 26 años en los segundos previos a que la bala atravesara el cráneo de la víctima.

Y’all wanna see what playin wit guns do? pic.twitter.com/ZJAp0EA9YX

— RJ OMMIO (@rjmrla) April 1, 2018