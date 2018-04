Le pasó por "alumbrado": sube foto a Facebook para lucir su iPhone 7 Plus y termina sufriendo la mayor vergüenza de su vida

Uno de los objetos que más aman tener los fanáticos de la tecnología son los iPhone. Por lo mismo, adquirir uno hace que algunos de inmediato quieran dar a conocer su nuevo "juguete" en redes sociales.

Esto mismo quiso hacer Agustín Gómez, un joven peruano que mostró al mundo su iPhone 7 Plus, subiendo dos imágenes con la siguiente frase: "Que lindo es darse con los gustos".

La publicación del joven en Facebook

Sin embargo, no provocó la envidia de sus amigos ni recibió felicitaciones por su compra. Solamente tuvo comentarios burlescos en su publicación.

¿Por qué? La prueba está a la vista: una de las imágenes muestra cómo descarga la aplicación Facebook Messenger del servicio Google Play, la cual solamente está en los teléfonos móviles con sistema Android.

Por lo mismo, cómo no tenía la versión iOS 10, demostró que no poseía en realidad un iPhone 7 Plus, sino que una copia "china" del producto.

Tras leer los comentarios en donde se reían de él, Agustín decidió eliminar su publicación. Ahora, no sabemos si lo hizo desde su computador o desde su "Aifon".