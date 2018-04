“Me avergüenza tu guata cervecera”: mujer compartió foto de su cuerpo tras cruel mensaje de su pareja y recibió todo el apoyo de las redes sociales

"¿Estoy reaccionando exageradamente?" fue la pregunta que hizo la usuaria de Twitter @babyyygucci junto a una foto suya usando ropa interior, buscando algún tipo de consuelo luego que su pareja le enviara una serie de ofensivos mensajes cuestionando que en el último tiempo había subido de peso.

Entre todos los textos que el pololo le envió y que ella compartió en la red social, fue uno el que le dolió más. "Me avergüenza tu guata cervecera", le escribió su pareja.

En un hilo de Twitter la joven contó a sus seguidores que había luchado toda la vida con su peso, acompañado de otra imagen, donde se puede ver la forma en que había fluctuado su talla desde la adolescencia.

El post recibió más de 5,5 millones de retuits y miles de comentarios asegurando que su ahora ex pareja era un "payaso" y que definitivamente debía terminar con él.

Al mismo tiempo, le enviaron mensajes para apoyarla y asegurarle que no podía caer en el juego de una persona que juzgara su cuerpo de esa manera.

This tweet going viral helped him see what a jerkoff he was to me. So in actuality I’m so glad this happened. Too little too late, but hopefully losing me helped him learn. pic.twitter.com/QoEpSdjvhT

— shelbs (@babyyygucci) April 2, 2018