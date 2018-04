“Caza masiva de perros asilvestrados ahora”: video de huemul atacado reabre debate sobre la necesidad de controlar a estos depredadores

En febrero de 2015 y tras una fuerte polémica, el Gobierno a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), suspendió la modificación a la Ley de Caza que permitía la matanza de perros salvajes en zonas rurales.

Un tema que fue defendido por agricultores de zonas afectadas y por algunos parlamentarios, que apuestan por el control de perros abandonados que forman jaurías y afectan no sólo a los ganados, sino también a la fauna de las localidades rurales en las que se asientan.

Pese a ello, la presión de los llamados grupos animalistas fue más fuerte y se detuvo el artículo 6 del reglamento de Caza que permitía la caza de “perros salvajes o bravíos que se encuentren en jaurías, fuera de las zonas o áreas urbanas y de extensión urbana, a una distancia superior a los 400 metros de cualquier poblado o vivienda rural aislada”.

Ahora, una vez más se habla del tema, principalmente en las redes sociales, luego de que la ONG Informe Tierra, publicara un video en el que se ve como un huemul es cazado por uno de estos perros.

De acuerdo con la información de la entidad en Chile existe aproximadamente un millón de perros que se consideran asilvestrados en sectores rurales -aunque no hay cifras oficiales- y sólo 1.500 huemules, lo que demuestra la necesidad de controlar este depredador introducido.

La arquitecta Jeanett Orozco, a través de su cuenta en la red social cuestionó la falta de preocupación de los grupos animalistas sobre el problema grave para la fauna nativa.

“Mascotistas: huemules se están muriendo y ustedes no hacen NADA. Van a desaparecer y van a seguir leseando con que pobres perritos no tienen la culpa”, detalló.

Caza masiva de perros asilvestrados ahora 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 no me vengan con que los dueños. Mascotistas: huemules se están muriendo y ustedes no hacen NADA. Van a desaparecer y van a seguir leseando con que pobres perritos no tienen la culpa 😤 https://t.co/Oy5PjojWRI

— Jeanette Orozco (@JeanetteOrozcoM) April 5, 2018