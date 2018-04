Columna Zita Pessagno: horóscopo y numerología del 9 al 15 de abril

…Amigos esta es una semana en la que las energías van de la mano con la posibilidad de empujar positivamente proyectos nuevos, nuevas asociaciones, nuevas instancias de sembrar en aquello que es de interés de cada uno de nosotros, por tanto si quieren emprender un negocio, o buscar trabajo, se ve muy bien auspiciado, así como solicitar una ayuda para un fin positivo, pues todo aquello se visualiza bastante prospero, y no importa si han pensado son invisibles ante los que los pueden ayudar porque esta semana existe energéticamente esa gran posibilidad de reincorporarse en aquello que les es importante y necesario, eso sí, hay que hacer todos los empeños de parte de uno porque sea cual sea el regalo que les llegue deben aceptarlo, a partir de allí se abrirán las puertas que no imaginaban, sigamos adelante que cada uno de los que estamos preocupados porque debemos seguir manteniendo a los que amamos pues no nos podemos dejar vencer por las energías negativas que lo único que buscan es desanimarnos haciendo dejemos de pelear, la lucha es constante, y debe ser continua, para que las vibraciones nos favorezcan, cada uno de ustedes por lo que sabe, yo por mis más de 200 criaturas, no dejaremos de tocar puertas hasta que se abra la correcta y nos den la oportunidad que buscamos, anhelamos y nos merecemos, las mejores vibras positivas para cada uno de nosotros, y que Dios, y las energías positivas, sigan iluminándonos en la medida que nuestra opción sea ir por la vida haciendo el bien a través de obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ARIES (22 Marzo al 19 Abril)

…Amigos del signo ARIES, semana en la que es importante comprendan siguen en el espacio de tener que generar sus propias transformaciones, las que se darán en la medida de su iniciativa personal…al ser su carta anual “La Fuerza” les recomienda para esta semana seguir poniendo el mejor empeño porque ahí está la clave de su éxito en este periodo…su Vibración Numerológica predice que si siguen las sugerencias anteriores deben ver un progreso…y sus Números para este período son (2, 4, 11, 13) y predicen que si mantienen una actitud prudente los caminos irán hacia puertas que se abrirán para cosas positivas…el Color que les corresponde esta semana es el (Celeste) y les colabora estos días internamente para darles la luz y calma necesarias para no errar, y que se reforzará con su color anual (Azul) para proyectar frente a los demás Equilibrio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

TAURO (20 Abril al 20 Mayo)

…Amigos del signo TAURO, esta semana la toma de decisión solo se manifiesta en la instancia del tener que seguir buscando la opción adecuada, pues pareciera lo visto no convenció…al ser su carta anual “El Ermitaño” les recomienda para esta semana dejarse llevar por las buenas vibras que llegan gracias a que hacen Decretos positivos en voz alta…su Vibración Numerológica predice que cuando se persevera es inevitable se alcance, pero analicen que es lo que quieren para que asuman lo que viene…y sus Números para este período son (9) y predicen que si han sido y son buenas personas sus caminos irán hacia la luz, si no pues recompongan con buenas obras que nunca es tarde…el Color que les corresponde esta semana es el (Cobre) y les colabora estos días internamente para darles Fortaleza y empuje, y que se reforzará con su color anual (Amarillo) para proyectar frente a los demás Motivación, asíseráasísea, cariños…Zita&…

GÉMINIS (21 Mayo al 20 Junio)

…Amigos del signo GÉMINIS, siempre estamos volviendo a empezar, es como si la vida nos pusiera esa prueba, sin embargo hay que rescatar lo positivo, siempre volver a empezar es darnos la oportunidad de corregir errores y redefinir nuevos caminos…al ser su carta anual “El Mago” les recomienda para esta semana tener el convencimiento de que todo aquello por lo que luchan lo van a lograr, y verán logros…su Vibración Numerológica predice que esta será semana de cosechar muchas luchas mantenidas, y de volver a empezar, pero mejor…y sus Números para este período son (1, 3, 12) y predicen que no dejen de lado el tacto, pero sigan que están a un paso de alcanzar metas…el Color que les corresponde esta semana es el (Violeta) y les colabora estos días internamente para Lograr sus Objetivos, y que se reforzará con su color anual (Negro) para proyectar frente a los demás Poder Mágico, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CÁNCER (21 Junio al 22 Julio)

…Amigos del signo CÁNCER, sigue la reconstrucción, el “edificar” en aquello que nos importa, no debemos tirar la toalla y dejar de hacer todo lo indecible para que ese proyecto se genere sobre bases sólidas…al ser su carta anual “El Emperador” les recomienda para esta semana demostrar que nada ni nadie los va a detener y que seguiremos avanzando en pos de nuestros objetivos…su Vibración Numerológica predice que no solo lo que se sembró sino algo más veremos concretarse este semana…y sus Números para este período son (2, 4, 20) y predicen que veremos instancias materiales que crecen favorablemente…el Color que les corresponde esta semana es el (Negro) y les colabora estos días internamente para Fortalecernos, y que se reforzará con su color anual (Marrón) para proyectar frente a los demás Seguridad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LEO (23 Julio al 22 Agosto)

…Amigos del signo LEO, seguimos aun en la instancias de las evaluaciones, y eso no eso no es malo en la medida que entendamos que es preferible demorar, pero estar seguros de las decisiones a tomar y los caminos a emprender…al ser su carta anual “El Juicio” les recomienda para esta semana no dejen de revisar todo lo pasado porque ahí está la respuesta a esa duda que no les permite seguir avanzando…su Vibración Numerológica predice que no es estancamiento sino prevención y van por buen camino…y sus Números para este período son (2, 20) y predicen que cualquier cambio a determinar irá con todas las seguridades adjuntas…el Color que les corresponde esta semana es el (Azul) y les colabora estos días internamente para darles Seguridad, y que se reforzará con su color anual (Verde) para proyectar frente a los demás Dominio, asíseráasísea, cariños…Zita&…

VIRGO (23 Agosto al 22 Septiembre)

…Amigos del signo VIRGO, cuando se han alcanzado cosas que buscábamos es importante detenerse para asegurar lo adquirido, seguir avanzando podría poner en riesgo lo que tanto nos costó concretar…al ser su carta anual “El Papa” les recomienda para esta semana ordenar todo para asegurar lo que ya tienen y que no se les vaya de las manos…su Vibración Numerológica predice que todo tiene su tiempo, todo proceso requiere un período de logro y de afirmación…y sus Números para este período son (5, 14) y predicen que aunque sientan que están estancados, reanalicen y dense cuenta que es acomodo para asegurar y luego continuar sin arriesgar…el Color que les corresponde esta semana es el (Gris) y les colabora estos días internamente para darles una Visión Transversal, y que se reforzará con su color anual (Dorado) para proyectar frente a los demás Conocimiento, asíseráasísea, cariños…Zita&…

LIBRA (23 Septiembre al 22 Octubre)

…Amigos del signo LIBRA, seguimos en la etapa de decidir para dónde ir, o que elegir, es una instancia que no debemos remontar sin la seguridad de saber lo que estamos escogiendo y sus repercusiones para no tener sorpresas luego…al ser su carta anual “La Muerte” les recomienda para esta semana ser muy prácticos y decidir en relación a aquello que sabemos podemos asumir y sobrellevar…su Vibración Numerológica predice que aunque queramos algo mucho debemos ser conscientes si podemos realmente sostenerlo, y si no elegir aquello con lo que avanzaremos…y sus Números para este período son (4, 6, 13) y predicen que mejor estar muy seguros antes de tomar un camino solo por creer que avanzamos…el Color que les corresponde esta semana es el (Verde) y les colabora estos días internamente para darnos Estabilidad, y que se reforzará con su color anual (Rojo) para proyectar frente a los demás Transversalidad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ESCORPIÓN (23 Octubre al 21 Noviembre)

…Amigos del signo ESCORPIÓN, ante tanta indecisión siempre existe la posibilidad que renazca la esperanza, esa sensación maravillosa que no debemos dejar de sembrar en nuestros corazones y que nos impulsa a seguir…al ser su carta anual “El Mundo” les recomienda para esta semana seguir creyendo que los sueños son posibles de concretarse, quizás de otra manera, pero se puede…su Vibración Numerológica predice que si dejamos de luchar las energías negativas se apropian en mala de nosotros, no dejemos de seguir adelante…y sus Números para este período son (3, 8, 17, 21) y predicen que si no dejamos de luchar, y nos convencemos que si o si vamos a lograr nuestras metas, pues lo lograremos…el Color que les corresponde esta semana es el (Rojo) y les colabora estos días internamente para Fortalecernos, y que se reforzará con su color anual (Blanco) para proyectar frente a los demás Empuje, asíseráasísea, cariños…Zita&…

SAGITARIO (22 Noviembre al 21 Diciembre)

…Amigos del signo SAGITARIO, todo aquello que vimos como improbable esta semana se ve de otro manera, con más posibilidades de lograr alcanzarlo, con mejores perspectivas si lo alcanzamos, como aquello que vamos a concretar para bien…al ser su carta anual “La Estrella” les recomienda para esta semana no soltar lo que tanto esfuerzo nos ha costado, y que puede llevarnos a alcanzar nuestros sueños…su Vibración Numerológica predice que energéticamente la perfección se acerca a nosotros, no le cerremos la puerta que siempre trae cosas buenas…y sus Números para este período son (3, 8, 17, 21) y predicen que aprovechen que las vibras fuertes y favorables están circundándonos este semana y tomemos la iniciativa…el Color que les corresponde esta semana es el (Marrón) y les colabora estos días internamente para estar bien Aterrizados, y que se reforzará con su color anual (Turquesa) para proyectar frente a los demás Productividad, asíseráasísea, cariños…Zita&…

CAPRICORNIO (22 Diciembre al 19 Enero)

…Amigos del signo CAPRICORNIO, aunque estuvieron estables ahora se presenta una prueba en el camino, todo desde lo negativo para lograr alejarlos de sus metas, no dejen de luchar que el éxito está cerca, no permitan que lo negativo les haga soltar lo alcanzado…al ser su carta anual “La Torre” les recomienda para esta semana estar bien firmes ante los embates que los puedan desestabilizar, si continúan van a ganar…su Vibración Numerológica predice que nada ni nadie puede derrocarnos si nosotros no lo permitimos…y sus Números para este período son (7, 16) y predicen que estarán con instancias extremas, muy buenas y muy malas, rescaten lo positivo y sigan que esto es una prueba a remontar, y al final está la luz…el Color que les corresponde esta semana es el (Plateado) y les colabora estos días internamente para darnos Fortaleza, y que se reforzará con su color anual (Anaranjado) para proyectar frente a los demás Poderío, asíseráasísea, cariños…Zita&…

ACUARIO (20 Enero al 18 Febrero)

…Amigos del signo ACUARIO, este período les va a costar pensar con claridad porque probablemente aparecerán instancias donde las deslealtades los tiendan a deprimir, quien traiciona es mejor de lejos, pero no podemos permitir nos detengan, hay que seguir, aunque sea paso a paso, pero hay que seguir…al ser su carta anual “La Templanza” les recomienda para esta semana justamente eso Templarse y continuar contra viento y marea, que al final de la tormenta siempre llega la calma…su Vibración Numerológica predice que será una semana difícil, pero no imposible de superar, recuerden que siempre al final es parte de la vida…y sus Números para este período son (5, 9, 14, 18) y predicen que habrá dificultades, ante eso los Decretos positivos en voz alta funcionan como antídoto a lo negativo y atraen lo positivo…el Color que les corresponde esta semana es el (Azulino) y les colabora estos días internamente para darles mucha Calma, y que se reforzará con su color anual (Celeste) para proyectar frente a los demás Armonía, asíseráasísea, cariños…Zita&…

PISCIS (19 Febrero al 21 Marzo)

…Amigos del signo PISCIS, buena semana para que aparezcan nuevas posibilidades, nuevas oportunidades, caminos diferentes a los que podemos apelar, puerta que se cierra, si continuamos, nos presenta otras que pueden abrirse, obviamente si es que decidimos no abandonar la lucha…al ser su carta anual “La Sacerdotisa” les recomienda para esta semana tener la mente clara y despejada, no permitir que sus emociones les gobiernen, salvo la esperanza, y seguir que vienen cosas muy buenas…su Vibración Numerológica predice que habrá vibraciones muy favorables, traten de rescatarlas y utilizarlas, aunque quizás no sea lo que buscaban, pero les va a abrir caminos…y sus Números para este período son (1, 2, 10) y predicen que con la mente fría debemos evaluar para tomar las mejores decisiones porque es buen período…el Color que les corresponde esta semana es el (Fucsia) y les colabora estos días internamente para Potenciar lo positivo en uno, y que se reforzará con su color anual (Plateado) para proyectar frente a los demás Triunfo, asíseráasísea, cariños…Zita&…

…Decretemos en voz alta que este 2018 es un maravilloso año lleno de luz que guía nuestros pasos por caminos bondadosos, donde las buenas vibras llegan a cada uno de los seres buenos que hacen el bien para sí y para los demás, recibiendo protección y amor para ser felices, y recordar siempre que siendo buenos seres humanos, y haciendo obras de amor por inocentes indefensos de cualquier especie, atraemos la abundancia positiva en todo sentido para nosotros y los que amamos, asíseráasísea, cariños…Zita&…