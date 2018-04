“Gracias…, es exactamente como lo imaginé”: compró una chaqueta azul por internet y lo que le llegó desató la risa de todos y se volvió viral

Cuántas veces miras un producto en la red que realmente te deslumbra, te apresuras en comprarlo y cuando llega a tu casa te llevas una decepción y sorpresa total.

Bueno, eso le pasó a Becky, que vio una chaqueta verde increíble en Urban Outfitters y no dudó en sumarla a su guardarropa, más aún si el precio estaba rebajado de $67.000 a $47.000.

Sin embargo su entusiasmo se acabó al momento de abrir el paquete, ya que se encontró con una “gigantesca” prenda y más encima de color verde.

Thank you @UrbanOutfitters it’s exactly like I imagined x pic.twitter.com/UgzmeYLr8I — Becky (@Becky_Latham27) April 6, 2018

La joven se tomó con humor la fallida compra, la compartió en redes sociales y se viralizó, desatando cientos de reacciones.

Becky fue comparad con Hulk e incluso le dijeron que se parecía a la chica de los arándanos de Charlie y la fábrica de chocolate”.

You look like the blueberry girl off Charlie and the chocolate factory — Tasha Carter (@ta5ha_carter) April 6, 2018

Just imagine all the snacks you could sneak into the movies under that jacket… — Ben Gray (@heybengray) April 8, 2018

Pahaha why did it remind me of this pic.twitter.com/WybXfMresV — Sad But Rad (@RubyGazza) April 8, 2018