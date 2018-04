Mujer viralizó el llanto desconsolado de su nieta por el bullying que sufre en el colegio: “Yo soy gorda, mami”

“Yo soy gorda mami, yo soy gorda”, es lo único que se escucha por varios minutos en el video de una abuela argentina que decidió compartir en las redes sociales el sufrimiento de su nieta producto del bullying que sufre en el colegio debido a su imagen corporal.

En el registro que ha conmovido a todos se ve como la familia de la niña de 7 años trata de consolarla su resultados.

El video ha sido visto por más de tres millones de personas, quienes han condenado la actitud de la sociedad por regirse por parámetros de belleza que hacen daño a los niños.

“Mi nieta va a la escuela 12 y le hicieron bullying. La verdad, una vergüenza la crianza de sus compañeros, escribió la mujer en la publicación que realizó en Facebook y que cita el portal Todo Noticias.

Al ver el vídeo de la nena que llora y grita "soy gorda mami"desesperadamente me entró una tristeza en mi cuerpo,al ver que uno no puede ser diferente o tenés kilos de más ,por culpa de los estereotipos que inculca la sociedad y que todos seguimos por las mierdas de que si uno es

Les juro que se me parte el alma viendo el video de la nena llorando y diciendo "mami soy gorda". Me duele porque, no sólo lo viví, sino que imagino la impotencia que deben sentir esos padres ante el dolor de su hija.

— cerdicornio (@anapperalta) April 7, 2018