"Estoy en mi sano juicio y no me han obligado a este acuerdo”: perdió a su esposa luego de apostarla en el clásico de Manchester entre el City y el United

En algunas partes todavía los hombres se creen dueños de sus esposas y una insólita apuesta en Tanzania lo dejó más que claro.

Amani Stanley, fanático del Manchester City, había apostado con su amigo Tony Shilla, hincha del Manchester United, que el equipo de sus amores se quedaría con el partido y ganaría el título de la Premier League.

El premio para el vencedor sería nada más y nada menos que la esposa del otro, la que debería pasar una semana en la casa del triunfador, señala Nairobi News.

“Por la presente prometo regalarle a mi esposa por una semana entera a mi hermano Tony Shilla si el Manchester City no gana el título de la liga contra el Manchester United. Estoy en mi sano juicio y no me han obligado a este acuerdo”, decía el “documento”, el que agregaba que la “contraparte” hacía una promesa similar.

Tanzania: Fan of Man City, Amani Stanley losses wife to friend Shilla Tony a United fan through betting. Both agreed on Manchester Derby day. The loser will give out his wife for one week to the other in a paper agreement. FT: City 2-3 Utd.#ManchesterDerbyConsequencies pic.twitter.com/2Kghc6gPKn

— Samuel Apam Sammer (@apamone) April 10, 2018