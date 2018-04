El gran gesto de un empleado de una cadena de comida rápida que ayudó a alimentarse a un joven con discapacidad

Hoje fui tomada pela emoção com lágrimas nos olhos , ao vê essa cena na praça de alimentação do Norte shopping …O rapaz que tem deficiência na perna e nos braços ja havia me pedido.para pegar seu alimento quando fosse solicitado.. quando me levantei, esse funcionário ja estava levando até a mesa… O funcionário do restaurante Giraffas , dando comida na boca do cliente .Essa é a verdadeira caridade, que coisa linda.Cheguei para ele e disse, que gesto lindo vc está tendo .. Deus lhe abençoe.

