"¡Noooo!"Escolares se perdieron gol de Cristiano Ronaldo en restorán luego que dueña cambiará de canal en pleno penal

Un escándalo mundial desató la clasificación del Real Madrid en semifinales de la Champions luego del polémica penal que Cristiano Ronaldo convirtió en gol, dejando eliminado a la Juventus.

Y justamente, un escándalo también ocurrió en un restorán de Paraguay luego que un grupo de escolares que veían la transmisión televisiva no pudieron ver el tanto convertido por el astro portugués luego que la dueña del local decidiera cambiar de canal justo cuando iba a patear.

"¡Noooooooooo!". Así gritaron todos mientras pasaba la escena, junto con insultos en guaraní.

El registro fue subido a Twitter por el periodista Juan Coronel, quien aseguró que la historia detrás del registro es verídica.

Un momento dificil como este no creo que se repita… No puede existir un ser tan inhumano como esta SEÑOOOOOOORAAAAAA!!📺⚽💔😂😂😂😂

Made in Paraguay 😂😂

— Juan Coronel (@juanracoronel) April 12, 2018