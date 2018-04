La peligrosa amenaza que acecha a los jugadores de Fortnite que tiene en alerta al mundo entero

La Agencia Nacional del Crimen británica (NCA acorde a sus siglas en inglés) manifestó su preocupación ante una amenaza que pesa sobre quienes juegan Fortnite, el cual está de moda a nivel mundial.

Según consigna Daily Mail, existen pruebas que pedófilos están participando en el juego para poder contactar a menores de edad.

Por lo mismo, llamaron a los padres a estar atentos ante cualquier situación que pueda pasar con sus hijos mientras están jugando, ya que varios informes habrían llegado a la misma conclusión respecto a la infiltración de depredadores sexuales.

"Fortnite es inmensamente popular entre niños y adolescentes en todo el país. Cuenta con chat de voz y texto que no se puede apagar, por lo que es importante que los padres y maestros comprendan que los riesgos más amplios se asocian con el juego ", señaló un vocero de la NCA.

#Fortnite is immensely popular with children and teenagers across the country.

It features voice and text chat which cannot be turned off, so it's important that parents and teachers understand that risks broader risks associated with the game and enable safe playing. https://t.co/lwzm4Lk9tO

— NationalCrimeAgency (@NCA_UK) April 5, 2018