“El se merece más de lo que pide”: le celebró el cumpleaños a su perro con un asado y se transformó en un héroe de las redes sociales

Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre y para Fausto Valenzuela ese dicho es completamente cierto, porque decidió homenajearlo y celebrar el cumpleaños número 15 de su mascota con un asado.

“Hoy las sobras me las como yo”, escribió el uniformado argentino que se transformó en un héroe de las redes sociales por su gesto, el que ntenía un significado mayor que sólo celebrar el cumpleaños.

Valenzuela relata en su estado, que se transformó en viral, que la especial celebración era casi una especie de despedidas y contó lo importante que el animal ha sido en su vida.

“Hoy voy a comer las sobras de mi perro… 15 AÑOS cumple hoy… Mas de un tercio de mi vida…. Dirán.. Sos un loco facha!!! No importa… El se merece mas de lo q pide día a día… Anduviste en en todos los patrulleros q anduve.. Guardias, recargos y ospe… No te importaba.. Tus ojos estravicos cuando veía las balizas del techo de la patrulla… Allanamientos donde te sentabas en la puerta de la casa y no dejabas q ningún civil entrara.. “, relató.

“Puedo tener el mayor de los problemas pero tu lengua en mi oreja me calma… El veterinario dijo q estas en tu ultimo año de vida.. Tu riñones te juegan una mala pasada.. Pero vos estas siempre auyentando cuan Harry pase por la cuadra.. “, agregó.

“Lo único que siempre me pediste es estar a mi lado y que debes en cuando te eche un poco de comida por debajo del hocico… Tengo un solo pedido que hacerte, el ultimo… Que conozcas a mi primer hijo, yo se que te pido mucho por tu salud.. Pero falta poco… Quizás para vos que ves Facebook es una pavada lo que escribo.. Pero a mi me llena el alma… GRACIAS ROCKO POR ESTAR EN MI VIDA”, concluyó el uniformado.