Mujer transgénero fue rechazada por su actual novio cuando lo buscó como hombre, pero se enamoró de ella luego de su transición

"Mi novio me rechazó como hombre…, pero después de hacer la transición a mujer nos enamoramos”. En esa frase Erin Anderson puede resumir lo que está siendo su increíble historia de amor con Jared Norris.

La joven de 22 años es una mujer transgénero y asegura que desde los 3 años sentía que estaba en el cuerpo equivocado, se maquillaba y cada vez que hacía un dibujo se representaba como niña, indica Mirror.

Hace 4 años Erin se “acercó” por primera vez a su actual pareja por la redes sociales. La joven aún no iniciaba su transición y estaba viviendo como Aaron, por lo que Jarred “amablemente” la rechazó.

Erin no le dio mayor importancia y dos años más tarde todo cambió. A los 20 años y tras siete meses de terapia hormonal sustitutiva, la joven “salió al mundo” como una mujer transgénero y Jarred le dio un like a una de las fotos que había publicado en Instagram.

"Decidí que iba a ser sincera, le envié un mensaje con mi número y en cinco minutos recibí su respuesta y comenzamos a hablar. Al día siguiente era mi cumpleaños, salí con él y una semana más tarde estábamos saliendo oficialmente y estamos juntos desde entonces”, señala Erin.

La pareja hizo público su noviazgo hace unos meses y desde entonces han recibido muchas críticas y aseguran que decidieron “ignorar” a los que los odian.

“Amor es amor”, reflexiona la joven, que recuerda que antes de Jarred había estado saliendo con otras personas, pero todos tenían temor de decirle que ella era una mujer transgénero a sus familiares y amigos.

“Me decían que me querían”, pero no podían arriesgarse a decirle la verdad a sus cercanos. “Eso era lo que más me dolía”, reconoce.

Luego de dos años de terapia de reemplazo hormonal y de un aumento de senos, Erin espera una cirugía de reasignación de sexo, pero eso no es primordial para la pareja y Jarred aseguró que le da lo mismo porque la amará “exactamente igual”.