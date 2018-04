“¿Qué te estay inyectando?”: el angustioso relato de joven diabética que sufrió crisis en el Metro y fue tratada como drogadicta

“Si alguien estaba grabando y tiene el video por favor háganmelo llegar”. Así termina el relato de la angustiosa situación que vivió la tarde del jueves 19 de abril Maureen Goldveig en la estación Tobalaba del Metro de Santiago, cuando sufría una crisis diabética.

La joven, cuya historia se hizo viral y ha sido comentada por más de un millón de personas, relató en su post que ese día la diabetes mellitus tipo 1 que sufre desde hace 8 años le jugó una mala pasada.

“Hoy 19/04/2018 a las 19:20 aprox por primera vez me toco vivir una situación de injusticia e ignorancia en el @MetroDeSantiago en la estación tobalaba para ser exacta y de verdad me siento horrible, ya que nunca pensé que mi condición me traería tantos problemas o mas bien la ignorancia de la gente”, relató.

“Lo que sucedió fue que yo iba camino a metro lo leones pero me sentía algo mal ya que estaba con el azúcar de mi sangre algo elevado (Hiperglicemia) , cuyos síntomas por lo menos a mi me dan con fuertes mareos y mucha sed (No todos lo diabéticos tipo 1 tenemos los mismos síntomas) y bueno cuando uno tiene el azúcar en sangre elevado lo principal que debe hacer es reposar e inyectarse insulina (ya que somos insulino dependientes) y bueno yo tengo unos lápices del insulina (como se ven en la imagen , que estéticamente nadie sospecharía que es insulina) y bien como no me sentía muy bien por que mi azúcar en sangre en ese momento sobrepasaba los 450mg/dl”, agrega.

“Me tuve que inyectar en el metro (siendo que nunca lo hago para evitar problemas Gracias a gente ignorante) luego de inyectarme unas señoras que estaban a mi lado mirando lo que yo hacia, se fueron … y a los 3 minutos vuelven con 2 SEÑORES CARABINEROS Y 1 GUARDIA DEL METRO SANTIAGO,(bajaron corriendo por las escaleras) para luego preguntarme (Escribire con la misma falta verbal que el señor carabinero me lo dijo) -"¿Que te estay inyectandote? …Y luego susurrándole a su compañero si llevatela , es drogadicta”, dice su historia.

La joven asegura que fue puesta contra la pared por los funcionarios y que del miedo y los nervios vomitó, mientras trataba de hacerlos entender que se había inyectado insultad por su problema de diabetes.

"Solo soy diabetica , me estaba inyectando insulina" a lo que dos chicas que estaban viendo todo mas de cerca me intentaron ayudar y le decían al carabinero que me dejara respirar (Si ven esto ,Gracias De verdad Gracias por intentar ayudarme)”, continua el relato de Maureen.

“Toda la gente me miraba como un bicho raro y con desprecio como si de verdad fuera drogadicta, me soltaron Al fin, y rompieron mi lápiz de insulina solo para "verificar" que de verdad era insulina.y la verdad chicos no saben la impotencia que siento”.

Quienes leyeron la historia le recomendaron acercarse a Metro y solicitar los videos de vigilancia, para poder ir a las instituciones correspondientes y reclamar por el pésimo rato que le hicieron vivir.