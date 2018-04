La prueba de que no estamos locos: fotografía confirma que las lavadoras “se comen” los calcetines

Todos hemos perdido alguna vez el par de nuestros calcetines más queridos y siempre hemos culpado a las lavadoras de hacerlos desaparecer, aunque hasta ahora no habíamos tenido una confirmación para acusar a las máquinas de “comerse” estas prendas de nuestra ropa.

Sin embargo las fotos compartidas por Cathy Hinz en el sitio Bored Panda, prueban lo que todos sospechábamos, hay un compartimiento secreto o una especie de universo paralelo donde van a dar los calcetines que se pierden en la lavadora.

Si bien el relato es de hace un año atrás, el tema reflotó luego de que una joven encontrara las fotos y las posteara en su Twitter, asegurando que ahí está la prueba de que no está loca, acerca del destino de los calcetines perdidos.

Según el relato en Bored Panda, Hinz con su esposo -quienes trabajan como administradores de propiedades- revisaban una lavadora que había dejado de funcionar cuando se llevaron la sorpresa de sus vidas.

“Mi esposo se cansó y revisó él mismo una de lavadoras que no funcionaba correctamente. Decidió desmantelarla, empezando por el panel inferior y para su sorpresa, esto es lo que encontró. Calcetines, ropa interior y una tarjeta de crédito”.

“Ahora, para aquellos de ustedes que juran que su máquina se come sus pequeñas cosas, y los "profesionales" y otras personas les han dicho que esta fábula simplemente no es cierta … ¡Aquí está la prueba!”, escribió la mujer.

La foto posteada por @1SarahRose tomada por Hinz se transformó en viral y fue compartida por más de 20 mil personas, quienes también están usando la imagen para comprobar su teoría sobre las calcetas perdidas.

soooo, I no longer feel like a crazy person for losing random socks… pic.twitter.com/EElcrcKnfB

— Sarah Rose (@1SarahRose) April 20, 2018