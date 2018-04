"Ensalada hipster deconstruida": mujer hace escándalo tras almuerzo en restorán y queda en ridículo tras notable explicación

"La peor ensalada del mundo". Dawn Williams, una ciudadana inglesa que recorría el barrio de Notting Hill (el mismo donde Julia Roberts se enamoró del librero interpretado por Hugh Grant), quedó en shock cuando vieron el almuerzo que le sirvieron en un restorán libanés.

Ella había escuchado muy buenos comentarios del local, y como estaba de turista en Londres desde su natal Liverpool, decidió que tenía que darle una oportunidad al recinto.

Pero la imagen que tenía se derrumbó cuando vio el plato que le llevaron: una hoja de lechuga, palitos de zanahoria, un tomate entero, dos rábanos y encima de todo, unos cubos de hielo.

"¿Pero que es esto?", seguramente exclamó a si misma la mujer, quien optó mejor por tomar una foto y manifestar su enojo en redes sociales, bautizando el plato como "ensalada Ikea". Sin embargo, los tuiteros prefirieron cambiarle el nombre a "ensalada hipster deconstruida".

Pero todo quedó en nada cuando desde el propio restorán explicaron el asunto, dejando por el suelo el reclamo de la mujer. El gerente del Al Waha señaló que dicho plato es una tradición en los locales más top de El Líbano.

Así era la ensalada:

Woman confused by traditional Lebanese salad thinks chef hasn’t bothered to chop it up

Lebanese restaurant Al Waha in Notting Hill served the traditional uncut salad to an unwitting customer who thought she was being… https://t.co/pFudEw2zvf pic.twitter.com/9YbHTHBs22

— Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) April 6, 2018