“Por más pediatras así”: doctora se gana el corazón de todos en las redes sociales por su tierna receta para tratar la fiebre

Nada de antiinflamatorios o antipiréticos, sino más bien “mimos, teta y upa”, fue lo que le recetó la pediatra a María José Suris, para tratar la fiebre de Baltazar, su hijo de un año.

La madre se sintió tan conmovida por la recomendación de la pediatra que compartió la receta en su Facebook y rápidamente se transformó en viral, ganándose el amor de las redes sociales.

La doctora a cargo de dicha receta fue María Rosa Peralta, quien trabaja en el Hospital Penna de Bahía Blanca, en Argentina.

“Con fiebre no lo iba a mandar a la guardería, así que me lo traje a trabajar conmigo porque no podía dejarlo ni quería faltar a trabajar", explicó la mamá de Baltazar, quien también trabaja en el hospital.

"Pasé por el pasillo de pediatría y me atendió sin turno y con mucho amor una pediatra que se llama María Rosa Peralta. Lo atendió a upa mío, lo revisó, le habló, le jugó. Descartando todo tipo de cuadro grave, me dijo que tenía la garganta colorada y que mi bebé necesitaba teta, mimos y upa”, reproduce el Diario Uno de Mendoza.

La madre dijo tras hacer viral su historia que “aún con mis conocimientos de lactancia materna, me volvió a reforzar la importancia de dar la teta. Balti no paraba de sonreírle, yo me fui súper tranquila y segura de lo que tenía que hacer y subí esa foto porque la verdad me hizo sentir bien y era lo que yo necesitaba escuchar. Me contuvo mas a mí que otra cosa porque es re feo ver a tu bebé enfermo”.