"Se los compartimos porque son muy lindos": profesor muere y deja de herencia al mundo su maravillosa lista de propósitos para la vida

"Amigos, alumnos, familia. Hace solo unas pocas horas se fue Marito". Así comienza la publicación escrita en el propio perfil de Facebook del profesor Mario Tobelem, en donde su familia informaba su deceso.

El académico, quien era publicista y hacía clases de Introducción a la Creatividad en la Universidad de Buenos Aires, murió producto de una enfermedad terminal.

Sin embargo, su familia quiso dejar en claro que querían mantener incluso en estos momentos el ánimo festivo del hombre, pidiendo a las personas que no llevaran al lugar "flores ni coronas", e invitándolos a "conversar y tomar café".

Pero además de eso, ellos quisieron compartir con el mundo la mejor herencia que dejó Tobelem, el cual no solo es para sus conocidos, sino que prácticamente es un obsequio para todo aquel que se sienta reflejado en el hombre.

"Hace unos meses, Mario escribió una listita de propósitos que cumplió hasta hace un rato. Se los compartimos porque son muy lindos:

"PROPÓSITOS

Relativos a mi enfermedad.

1. BANCAR. Soportar dolores, tratamientos, molestias, desazón. No quejarme.

2. SER YO. Actuar con naturalidad. Sin asignaturas pendientes. No dejar de hacer mis cosas. Mantener mis intereses habituales. Mis amigos y contactos. Hacer: el tesoro es cavar.

3. MI SENTIDO DEL HUMOR. Derivado del anterior. Me constituye.Si puedo, irme haciendo chistes.

4. DEJAR ORDENADO. Evitar sucesión y trámites enojosos a Lili y los chicos. El auto (¡hecho!). La oficina (¡casi!). La SRL (¡casi!). La casa. Otras propiedades. Los bancos (¡hecho!). El libro. Los papeles y documentos.

5. NO DEJAR MANDATOS. Son una carga. Confiar en que todos van a hacer lo mejor.

* Y si salgo adelante, cosa que no es imposible, no hacer una epopeya de lo que me pasó".

Mira la publicación de Facebook: